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依依感性誓詞曝光「納豆婚禮進場就哭了」！　阿Ken主持痛哭畫面全被拍

記者孟育民／台北報導

男星納豆和依依愛情長跑近10年，經歷酸甜苦辣，今（25）日在寒舍艾美舉辦婚宴，大約花費300萬、席開50桌；婚禮眾星雲集，不僅找來阿Ken擔任主持人，陶晶瑩也為新人開金口獻唱，而小倆口歷經辛苦終於完成終生大事，讓台下許多人都跟著掉淚，在唸誓詞時阿Ken也被捕捉到頻頻拭淚，場面溫馨又感人！

▲▼納豆、依依婚禮，阿Ken感性落淚全被拍。（圖／翻攝自IG）

▲納豆、依依婚禮，阿Ken感性落淚全被拍。（圖／翻攝自劉涵竹、陳婉若IG）

納豆和依依在陶晶瑩的歌聲下出場，接受來自親友的祝福，納豆更是才開始就已經感性落淚。在誓詞時，依依甜蜜告白說：「我想像過無數次穿著婚紗走到舞台，走向自己白馬王子的這條路，但我從來沒想過自己的白馬王子是長這樣，但現在的我，沒辦法想像我的白馬王子不是你。很多人都好奇問我，到底喜歡你什麼？但我更疑惑的是，怎麼可能有人不喜歡你！」一席話讓全場又哭又笑，不只新郎本人，主持人阿Ken都忍不住落淚，笑說：「太會撩了！」

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▲▼納豆、依依婚禮，阿Ken感性落淚全被拍。（圖／翻攝自IG）

▲納豆婚禮上數度落淚。（圖／翻攝自小鐘IG）

事實上，兩人共同走過艱苦，納豆訪問時被爆料，其實在彩排時就掉淚多次，連阿Ken在旁都被感性的氛圍感動，差點跟著哭，納豆說：「我今天一定會哭很多次！」全場新娘將換3套禮服，新郎納豆則2套、造型皆由依依所搭配，其中一套是全白西裝造型，算是滿足依依想嫁給白馬王子的夢想。

▲▼藝人納豆＆依依婚禮。（圖／記者周宸亘攝）

▲納豆、依依甜蜜放閃。（圖／記者周宸亘攝

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