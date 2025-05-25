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直擊／蘇志燮、玉澤演「人肉快遞」跳下觀眾席　輪流住粉絲家：我要很常來

記者吳睿慈／台北報導

人氣韓星蘇志燮與玉澤演同為經紀公司51K兩大男神，兩人25日在台舉辦粉絲見面會，由蘇志燮打頭陣唱著抒情歌〈Can’t Smile Without You〉溫柔獻聲，時隔6年來台，他用中文親切問好「大家好，我是蘇志燮」，與歌迷寒暄幾句後，玉澤演驚喜上台合體，兩人為粉絲準備禮物，現場抽出觀眾的禮物，隨後「人肉快遞」跳下觀眾席送禮，全場暴動不已，四處都是尖叫聲。

▲▼ 玉澤演來台灣遇變態！　當場解扣秀「性感胸肌」：我會脫，你們這些～。（圖／SHOW Office提供）

▲玉澤演、蘇志燮25日在台與粉絲見面，暢聊美食與遊玩景點。（圖／SHOWOFFICE提供）

蘇志燮婚後首度訪台，他難掩緊張心情：「睽違6年再跟大家見面，隔了這麼久，我也很緊張又期待，希望一起度過幸福的時光。」隨後玉澤演驚喜上台，合唱歌曲〈Sunshine〉，寫出對粉絲的情意。兩人暢聊台灣美食，玉澤演24日抵台就找時間去夜市逛街，發現歌迷對他的行程瞭如指掌，驚訝地說「你們怎麼知道，有人遇到我嗎？」

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玉澤演透露自己24日抵台就是逛了夜市，大啖煎餃、酸辣湯、地瓜球等食物，場上不忘閒話家常，「我還經過了臭豆腐，想起我和粉絲有約好要嘗試看看臭豆腐，但我實在吃了太多煎餃、酸辣湯」為自己找許多藉口，最後還是沒能挑戰成功臭豆腐，他偷笑表示「實在太飽了」，蘇志燮則虧他：「我相信他一定會遵守約定的！」

▲▼ 玉澤演來台灣遇變態！　當場解扣秀「性感胸肌」：我會脫，你們這些～。（圖／SHOW Office提供）

▲玉澤演、蘇志燮抽出粉絲福利，當場跳下台送禮物。（圖／SHOWOFFICE提供）

於是玉澤演當場想出折衷計畫，邀請粉絲「那我們就先上台北101看夜景，然後跟我去夜市好不好，再吃臭豆腐」，歌迷還熱情邀約「來我家」，他挑眉大笑回答：「你的家，沒關係嗎？ㄎㄎㄎㄎㄎ，那這樣我每次來台灣，我就一名一名去家裡住，這樣我要很常來欸。」答應前往粉絲家玩耍，全場嗨爆。

▲▼直擊／玉澤演來台灣遇變態！　當場解扣秀「性感胸肌」：我會脫，你們這些～。（圖／讀者提供）

▲玉澤演「人肉快遞」下台送禮物。（圖／讀者提供）

雙帥合體舉辦見面會，玉澤演、蘇志燮大方送出粉絲福利，一共抽出6位觀眾送禮，分成3人一組為單位，兩人「人肉快遞」跳下觀眾席，其中，玉澤演抽到的觀眾位於最高處的4樓，他邊爬樓梯邊幽默表示：「哇，階梯怎麼這麼多階？還沒到嗎，好的！走吧！」玉澤演、蘇志燮送上禮物後，還逐一自拍與抱抱，寵粉滿分。

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