納豆婚禮「悶鍋」班底全都來了！前輩提前1小時到場送祝福

記者許逸群／台北報導

男星納豆（林郁智）和依依（陳依依）愛情長跑近10年，經歷酸甜苦辣，今（25日）在寒舍艾美舉辦婚宴，砸7位數、席開50桌。賓客名單眾星雲集不稀奇，特別的是，當年《全民大悶鍋》的班底幾乎全數到齊，就為了到場祝福小老弟納豆。

▲洪都拉斯提前1小時到場為納豆獻祝福。（圖／記者周宸亘攝）

現場賓客眾多，更是有許多明星進出，定睛一看發現，在收禮桌前忙進忙出的，正是唐從聖。不僅如此，同樣身為前輩的洪都拉斯，更是在表定的前1小時就已到場，他受訪時說：「納豆跟我們在同一個team很有革命情感，他經歷過很多人生風風雨雨，今天能夠跟依依結為連理，我們真的非常開心！」

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洪都拉斯感性地說，看納豆在表演的世界慢慢長大，入圍金馬獎、拿到男配角真的是苦盡甘來 ，「我們身為老大哥的，也希望他趕快回到演藝圈，跟我們製造一些歡樂。」他也笑說：「為了包他紅包，剛剛又上了一個通告，打麻將的節目又贏了。禮輕情意重，納豆應該會覺得我包的還不錯啦！」

▲王偉忠夫妻到場為納豆送上祝福。（圖／記者周宸亘攝）



此外，除了洪都拉斯與唐從聖，《悶鍋》班底的郭子乾、白雲、安心亞、九孔等人都到場，而幕後的製作人王偉忠同樣也到場送上祝福，足見納豆的人緣。