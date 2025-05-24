川普控賀錦麗「買通巨星助選」　碧昂絲被點名反擊：連機票都自己出

記者劉宛欣／綜合報導

在2024年美國總統大選期間，多位巨星站出來幫民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）站台助選，包括天后碧昂絲（Beyoncé）、名嘴歐普拉（Oprah Winfrey）、搖滾歌手布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）等，近日，現任美國總統川普在社群上點名這些支持對手陣營的名人，質疑他們非法收取酬勞。

▲碧昂絲、歐普拉等被川普點名。（圖／路透、達志）

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川普日前發文，指控賀錦麗的競選團隊涉嫌「非法支付報酬」給予名人，並呼籲展開全面調查。他聲稱，賀錦麗利用娛樂費用來偽裝支付助選費用，並點名多位明星，包括后碧昂絲、歐普拉、

布魯斯史普林斯汀，以及愛爾蘭搖滾樂團U2的主唱波諾，但據《Rolling Stone》報道，波諾實際上並未參與相關活動。

▲川普質疑部分名人收錢幫賀錦麗辦事。（圖／路透）

川普的指控引發輿論熱議但根據《ABC》報道，賀錦麗的競選團隊曾向碧昂絲、歐普拉、布魯斯的製作公司付費。然而，歐普拉方面與碧昂絲的母親強調，費用僅用於製作成本，非個人報酬，碧兒絲媽媽還指出，碧昂絲不只沒收報酬，還自行支付了她與團隊的來回機票。此外，競選法律專家也表示，美國聯邦選委會允許競選活動向名人支付助選費用，只要款項被適當披露，就不違法。