ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

川普控賀錦麗「買通巨星助選」　碧昂絲被點名反擊：連機票都自己出

記者劉宛欣／綜合報導

在2024年美國總統大選期間，多位巨星站出來幫民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）站台助選，包括天后碧昂絲（Beyoncé）、名嘴歐普拉（Oprah Winfrey）、搖滾歌手布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）等，近日，現任美國總統川普在社群上點名這些支持對手陣營的名人，質疑他們非法收取酬勞。

▲碧昂絲（Beyoncé）。（圖／達志影像）

▲▼美國民主黨全國代表大會（DNC）19至22日在芝加哥登場，脫口秀天后歐普拉（Oprah Winfrey）也於21日驚喜登場。（圖／路透）

▲碧昂絲、歐普拉等被川普點名。（圖／路透、達志）

[廣告]請繼續往下閱讀...

川普日前發文，指控賀錦麗的競選團隊涉嫌「非法支付報酬」給予名人，並呼籲展開全面調查。他聲稱，賀錦麗利用娛樂費用來偽裝支付助選費用，並點名多位明星，包括后碧昂絲、歐普拉、
布魯斯史普林斯汀，以及愛爾蘭搖滾樂團U2的主唱波諾，但據《Rolling Stone》報道，波諾實際上並未參與相關活動。

▲▼美國總統川普20日宣布，將斥資1750億美元（約新台幣5.7兆元）打造名為「金穹」（Golden Dome）的太空飛彈防禦系統。（圖／路透）

▲川普質疑部分名人收錢幫賀錦麗辦事。（圖／路透）

川普的指控引發輿論熱議但根據《ABC》報道，賀錦麗的競選團隊曾向碧昂絲、歐普拉、布魯斯的製作公司付費。然而，歐普拉方面與碧昂絲的母親強調，費用僅用於製作成本，非個人報酬，碧兒絲媽媽還指出，碧昂絲不只沒收報酬，還自行支付了她與團隊的來回機票。此外，競選法律專家也表示，美國聯邦選委會允許競選活動向名人支付助選費用，只要款項被適當披露，就不違法。

分享給朋友：

追蹤我們：

【真的不想學啦】教4個月大嫩嬰喊阿公　她擺頭嘆氣不想學

推薦閱讀

陸33億名導來台吃「超難訂麻辣鍋」　一入口嚇到：沒吃過這麼難吃的

陸33億名導來台吃「超難訂麻辣鍋」　一入口嚇到：沒吃過這麼難吃的

蔡阿嘎健康亮紅燈！　突發暈眩「整個家都在晃」：一天都沒好

蔡阿嘎健康亮紅燈！　突發暈眩「整個家都在晃」：一天都沒好

當年網路查不到他名字　如今站上千人舞台開唱：我曾幻想無數次

當年網路查不到他名字　如今站上千人舞台開唱：我曾幻想無數次

羅小白當媽粉絲狂掉9萬！　被勸「別再發小孩」堅持曬娃吐實情

羅小白當媽粉絲狂掉9萬！　被勸「別再發小孩」堅持曬娃吐實情

見外籍女「光腳蹭捷運椅」！　陳鴻怒批：該淘汰素質差的外來者

見外籍女「光腳蹭捷運椅」！　陳鴻怒批：該淘汰素質差的外來者

快訊／蕭煌奇太猛啦！　世壯運柔道賽「直落二奪金牌」

快訊／蕭煌奇太猛啦！　世壯運柔道賽「直落二奪金牌」

78歲翁無照衝撞8人…妻喊「台灣考駕照太難」　港星氣炸：我一次就過

78歲翁無照衝撞8人…妻喊「台灣考駕照太難」　港星氣炸：我一次就過

川普控賀錦麗「買通巨星助選」　碧昂絲被點名反擊：連機票都自己出

川普控賀錦麗「買通巨星助選」　碧昂絲被點名反擊：連機票都自己出

金卡戴珊完成6年法律實習！　將挑戰最難加州律師資格考

金卡戴珊完成6年法律實習！　將挑戰最難加州律師資格考

百萬YTR儒哥求婚成功！「戒指藏西瓜裡」女友哭笑不得點頭答應

百萬YTR儒哥求婚成功！「戒指藏西瓜裡」女友哭笑不得點頭答應

張清芳小兒子畢業了！　母子3人合體…他近照曝光帥成這樣

張清芳小兒子畢業了！　母子3人合體…他近照曝光帥成這樣

每天追捷運、爬樓梯竟能延長壽命！醫曝「執行頻率」：適合上班族

每天追捷運、爬樓梯竟能延長壽命！醫曝「執行頻率」：適合上班族

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

陸33億名導來台吃「超難訂麻辣鍋」　一入口嚇到：沒吃過這麼難吃的

蔡阿嘎健康亮紅燈！　突發暈眩「整個家都在晃」：一天都沒好

當年網路查不到他名字　如今站上千人舞台開唱：我曾幻想無數次

羅小白當媽粉絲狂掉9萬！　被勸「別再發小孩」堅持曬娃吐實情

見外籍女「光腳蹭捷運椅」！　陳鴻怒批：該淘汰素質差的外來者

快訊／蕭煌奇太猛啦！　世壯運柔道賽「直落二奪金牌」

78歲翁無照衝撞8人…妻喊「台灣考駕照太難」　港星氣炸：我一次就過

川普控賀錦麗「買通巨星助選」　碧昂絲被點名反擊：連機票都自己出

金卡戴珊完成6年法律實習！　將挑戰最難加州律師資格考

百萬YTR儒哥求婚成功！「戒指藏西瓜裡」女友哭笑不得點頭答應

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

川普, 賀錦麗, 碧昂絲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 川普控賀錦麗「買通巨星助選」　碧昂絲被點名反擊：連機票都自己出
  2. 羅小白當媽粉絲狂掉9萬！　被勸「別再發小孩」堅持曬娃吐實情
  3. 金卡戴珊完成6年法律實習！　將挑戰最難加州律師資格考
  4. 坎城影展閉幕日突發大停電！16萬戶斷電　警調查疑似縱火
  5. 每天追捷運、爬樓梯竟能延長壽命！醫曝「執行頻率」：適合上班族
  6. 蔡阿嘎健康亮紅燈！　突發暈眩「整個家都在晃」：一天都沒好
  7. 看到小孩受傷就難過⋯張榕容喊：大家雞婆一點！　「寧可被誤會也要救人」
  8. 柯震東電影院換周邊「送爆米花給路人」　怕被誤會急喊：我不是怪叔叔
  9. 永野芽郁「拿不倫自嘲」言論被罵翻！笑稱遇記者要說：不知道～
  10. 直擊／j-hope話講一半神秘笑了！　重磅預告「BTS全員退伍」：會有好消息

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366