後台訪問／最成功粉絲案例！NCT鐵粉翻身變偶像：見到道英逃跑，太害羞了

記者吳睿慈／台北報導

由SM娛樂所打造的NCT系列團體NCT WISH是全團中的老么，6位成員透過家族選秀節目出道，有不少團員都是NCT的鐵粉，堪稱「最成功追星的歌迷」。他們24日在台舉辦專場演唱會，是溫用中文大喊：「開心嗎？尖叫聲，一起唱吧。」炒熱現場氣氛。

▲▼NCT WISH來台開唱，拿著自己的代表色氣球拍照。（圖／記者黃克翔攝）



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NCT WISH過去曾以簽售會名義訪台，他們24日在台灣舉辦專場，歌迷用行動支持，搖滾區塞得滿滿，6人穿著白色華麗舞台服現身，帶來第一首歌〈WISH〉，歌迷尖叫聲掀頂，接著致敬前輩Super Junior的〈Miracle〉，氣氛嗨到最高點。

▲NCT WISH被粉絲封為是「NCT的完成型為NCT粉絲變成了NCT」。（圖／記者黃克翔攝）



NCT WISH此趟來台，演唱會前在後台接受台灣媒體聯訪，成員RYO是NCT127粉絲，且本命為金道英，他透露曾在廁所遇到道英：「看到他有點嚇到，覺得很害羞所以逃走了！」SAKUYA也透露與前輩們一起錄製綜藝後，感情有升溫，自爆：「前不久和Johnny前輩視訊通話，覺得很有趣。」

▲NCT WISH在台開唱。（圖／記者黃克翔攝）



他們23日現身夜市錄影，YUSHI也在訪問間提到「聽說西門町很有名，很想去去看」，成員則加碼稱讚：「待機室剛好有地瓜球，很合我胃口，很好吃。」第一次與記者見面，6人為此準備了中文撩妹金句，依序說出「今天加油」、「愛你」、「起床」、「要夢我喔」、「開心嗎」、「晚安」，清晰的發音獲得在場記者肯定。