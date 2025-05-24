王淨前進南法LV大秀！流利英文追星成功　機場狂奔趕轉機：像比世壯運

記者蕭采薇／綜合報導

王淨今年獲封台灣首位LV品牌大使，近日前往南法參與LV2026早春大秀，她以氣質高馬尾造型，身著一襲撞色紅格紋裙搭配黑色牛皮長靴，小露香肩美背，展現力量與優雅。不過事前為趕轉機在機場全員狂奔的場景，也讓她笑說：「我們彷彿在比世壯運！」

▲王淨成LV台灣品牌大使，前往南法出席大秀。（圖／狗狗與花提供）



談及此次赴南法參與時裝週的心情，王淨興奮道從出發前就很期待可以親身感受這個沐浴在陽光下的夢幻城市，開心表示很謝謝品牌的邀請、安排，能夠在世界級古蹟裡欣賞品牌充滿生命力的時尚盛宴，是一場很震撼的感官體驗。

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不過讓她最印象深刻的小插曲，是在前往南法的飛行中，整個團隊為了趕轉機在德國機場全員狂奔，一早就激烈運動讓王淨直說太瘋狂了，笑稱：「我們彷彿在比世壯運！」所幸最後順利搭上航班。

▲王淨與LV現任總監菲董。（圖／狗狗與花提供）



而王淨除盛裝出席LV2026早春大秀，更以一口流利英文，與來自世界各地的眾品牌明星大方交流，其中談及印象深刻的互動，王淨分享是意外和泰版《當男人戀愛時》的女演員Yaya成為好友，直呼對方超級親切。

同頻的兩人初相識就開啟暢聊模式，大談想要去對方居住的城市吃在地美食，開玩笑說下次應該交換城市居住，聊天過程還不斷互誇彼此可愛，甚至聊到欲罷不能互相追蹤彼此的社群帳號，同框畫面也讓網狂讚：「兩個人都長得好精緻，畫面太美！」、「希望也有機會看到她們在戲劇作品上的合作。」

▲王淨和泰版《當男人戀愛時》女主Yaya意外成好友。（圖／狗狗與花提供）

除此之外，王淨也興奮分享自己還在見到飾演「超殺女」的演員克蘿伊摩蕾茲時，秒變小粉絲，自我介紹說自己是來自台灣的演員，很喜歡她的作品，也與對方合影追星成功。

▲王淨追星成功，與「超殺女」克蘿伊摩蕾茲合照。（圖／狗狗與花提供）



此趟南法之旅，除了參與時尚大秀，王淨與團隊也抓緊時間在空檔時到各個特色小鎮走走，表示漫步南法街頭不僅陽光溫暖和煦也富有人情溫度，自己特別喜歡小鎮裡有充滿多巴胺色系的手作小物，買了一個寫有法文「活在當下」的手工藝術品。

▲王淨穿著大膽撞色格紋裙，高馬尾加上小秀香肩，超吸眼球。（圖／狗狗與花提供）

其實觀光之於的終極任務，是王淨首度挑戰自編自導自演一支迷你短片，在南法風情美景裡，譜出一段深刻愛情故事，更透露自己還為想要找到絕佳拍攝場地、完滿每個畫面故事情節，失眠到早上六點，直呼編導真的很不容易：「但看見目前有完成拍攝的一些片段，覺得原先在腦海裡的畫面可以被一一呈現在眼前的感覺很不可思議！」回到台灣也將親自參與剪接，直說自己非常期待看見作品完成的那一刻。