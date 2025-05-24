威力彩上看7.2億！4生肖「偏財運爆發」專家曝：下午這時段買最旺

威力彩5月26日上看7.2億，4生肖偏財驚人！



文／清水孟國際塔羅小孟老師

Top4：屬猴

屬猴5月26日起偏財運旺盛，若想要抱得頭獎建議下午3:00到5:00喝陰陽水，也就是用半冷半熱的水，因為陰陽水裡面「陰」代表是冷水，冷水也代表偏財運，「陽」則代表正財運勢，所以陰陽配合在一起的話，財富能量就會提升，而且正財、偏財都可以一手掌握。

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▲威力彩26日的頭獎累積金額上看7.2億。（圖／資料照）



Top3：屬狗

屬狗5月26日起有投資橫財運，偏財機率很旺盛，若想更加強偏財運勢，建議你下注時可以準備一個碗，這個碗裡面加粗鹽、綠豆、紅豆，然後再加水，再用一小片樹葉沾碗裡的水，就可以幫你淨化、而且可以提升你下注的靈動力。

Top2:屬雞

屬雞下週財氣旺盛，小孟老師建議，下注前可用一個紅包袋，用剪刀在紅包袋上方剪一個小圓圈，再帶這它去下注，很快地你就會招來正能量，可讓你的偏財運亨通。

▲許多民眾都等著翻轉人生。（圖／記者許力方攝）



Top1：屬兔

屬兔能有突發財運產生，財氣能夠灌注全身，建議兔寶寶加強偏財運的方法就是在下注前準備紅包袋，且紅包袋上方用簽字筆畫上五個三角型，象徵五路財神，然後在紅包袋裡再放入3顆小石頭，帶到投注站下注，象徵五福臨門，3顆石頭代表三陽開泰，另外5加3等於8，也代表今日要發發發。

開運時辰：

下午3:00-5:00

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