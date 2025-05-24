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2年前初次見面就著迷！　朴寶劍聽到Minnie歌聲：對她一見鍾情

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團i-dle於2024年底全員續約，近期推出新專輯回歸樂壇，她們登上各大節目宣傳，23日出演音樂節目《朴寶劍的cantabile》，主持人朴寶劍大方承認2年前對Minnie一見鍾情，至今還記得當天是Minnie的生日，令在場成員驚訝不已。

▲▼ 2年前初次見面就著迷！　朴寶劍聽到Minnie歌聲：對她一見鐘情。（圖／翻攝自KBS）

▲朴寶劍2年前曾在活動上見過i-dle。（圖／翻攝自KBS）

i-dle全員出演音樂節目《朴寶劍的cantabile》，主持人朴寶劍主動聊起曾與團體見面過，「我們2年前在《音樂銀行》世界巡演的時候有打過招呼，不知道還記不記得？」5人皆表示「記得」，他更透露，「還有一起合作舞台，那時候我彈鋼琴，Minnie則是唱歌。」

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▲▼ 2年前初次見面就著迷！　朴寶劍聽到Minnie歌聲：對她一見鐘情。（圖／翻攝自KBS）

▲朴寶劍大方告白2年前聽到Minnie的聲音一見鍾情。（圖／翻攝自KBS）

由於練習時間緊迫，朴寶劍對於Minnie的歌聲盛讚，「雖然沒什麼時間練習，但我透過耳機聽到Minnie的歌聲後就愛上了。」不僅如此，他還記得當天是女方的生日，令Minnie驚訝不已回答：「您怎麼會還記得？太榮幸了。」他則幽默笑答：「我滿細心的。」逗笑所有人。

▲▼ 2年前初次見面就著迷！　朴寶劍聽到Minnie歌聲：對她一見鐘情。（圖／翻攝自KBS）

▲朴寶劍對i-dle的歌曲如數家珍。（圖／翻攝自KBS）

這段幕後曝光後，大批歌迷跟著認同「Minnie的歌聲確實讓人很驚艷」、「沒想到連朴寶劍都喜歡她的聲音」，事實上，當天節目上，朴寶劍更推薦了數首i-dle的歌曲，透露自己運動時的歌單是她們的歌，令5個人又驚又喜，開心地說：「我們成功了！」互動超可愛。

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朴寶劍, Minnie

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