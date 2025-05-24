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曹西平狂讚1歌手「紅翻了入伍不閃兵」　國軍出動直升機載他空降演唱

記者陳芊秀／綜合報導

台灣演藝圈爆發「閃兵案」，多名知名藝人包括陳大天、大根、陳零九等人都因涉案被檢警調查，也引發社會譁然。資深藝人曹西平近日發文，透露有一位藝人紅到家喻戶曉誰都認識，一樣去當兵沒有逃避，雖然沒有說出名字，但是暗示「造就了一位天后級的歌手」，令網友聯想到已故歌手張雨生。

▲▼曹西平長文談及有一位歌手紅翻了一樣當兵不逃避。（圖／翻攝自臉書、資料照示意圖）

▲曹西平長文談及有一位歌手紅翻了一樣當兵不逃避。（圖／翻攝自臉書、資料照示意圖）

曹西平語重心長發文，談及早期偶像藝人雖然擔心服兵役可能影響事業，但仍以負責態度面對，並提到一位當年紅極一時的歌手，在事業巔峰時期選擇服兵役，「他的歌曲紅翻了大家都會唱，真的是家喻戶曉誰都認識他，他一樣去當兵一樣沒有逃避」。他認為，真正有實力的藝人不會因為當兵而被觀眾遺忘，實力才是長久走紅的關鍵。

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貼文中，曹西平回憶這位歌手的服役經歷，並透露這位歌手當年可能與自己一樣在「陸光藝工隊」服役。他描述該歌手不會因為去當兵回來就不紅了，「有實力的藝人根本不會怕這些，因為他有實力依然創作出很多金曲，更造就了一位天后級的歌手」。他強調：「偶像不會因為你當兵就消失了，偶像如果有實力一樣肯定會受到觀眾的喜歡跟支持，不會因為你去當兵了就忘記了，我不太懂，為什麼要找這麼多的理由來逃避兵役？」最後暗示，當年這位歌手很紅，雖然人在部隊還要幫軍方宣傳跟表演，直到退伍那一天，請大家猜猜這位「家喻戶曉」的歌手究竟是誰。

網友隨即猜出答案：「四哥說的就是張雨生，也是有他拉拔著張惠妹，所以華語歌壇才能有這位天后」、「張雨生~造就了天后級阿妹」。

張雨生在1988年演唱黑松沙士的廣告曲〈我的未來不是夢〉爆紅，隔年（1989）從政治大學畢業後，同年8月即入伍服役，被分發至憲兵義工隊。他服役時，國防部曾出動直升機載著身穿憲兵軍便服的他，降落在全國運動會閉幕會場，為的是演唱他的成名曲〈我的未來不是夢〉。他在入伍服役前，發行第二張演唱專輯，並入圍第1屆金曲獎最佳新人獎，服役期間仍持續創作音樂，包括經典金曲〈帶我去月球〉，直至1991年6月正式退伍。

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曹西平, 張雨生

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