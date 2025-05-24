小甜甜認了「綜藝生涯劃句點」！脫離演藝圈2年內幕曝 悄赴廈門創業

記者潘慧中／綜合報導

小甜甜（張可昀）23日在社群平台坦言，「我確實脫離演藝圈轉眼間快兩年了！」她強調從未試圖復出，「我更沒有求過任何製作單位說我想回來上通告（我也不在啊）」，並感謝經紀人始終支持她的選擇，「其實這兩年來，我早就為自己的綜藝生涯劃下一個小句點。」

▲小甜甜已脫離演藝圈近兩年。（圖／翻攝自Instagram／riva0913）



離開螢光幕後，小甜甜將重心轉向直播帶貨領域，與師父王雷合作密切，跟隨對方四處工作之外，她也在廈門與友人成立公司，開創個人事業版圖，展現多元發展。

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▲小甜甜和王雷是師徒關係。（圖／翻攝自Instagram／riva0913）



針對外界關注的社群經營內容，小甜甜解釋：「我的小紅書抖音都是聊播居多，所以完全沒有帶貨壓力。」她強調只有在粉絲不斷敲碗或她本身常用的私人物品，才會選擇分享，「所以很自在輕鬆，沒任何壓力。」

特別的是，小甜甜從今年開始就下定決心只當「全職媽媽」，全心投入育兒生活。儘管如此，她承認還是很喜歡拍戲，「如果好的角色劇本我有可能會偷偷動搖啦！」

▲小甜甜一度活躍於綜藝節目。（圖／翻攝自Instagram／riva0913）



此外，小甜甜還感性表示：「只要對我有恩的大家真的需要我…不管我人在哪裡用什麼方式，都會全程參與配合的感謝回饋。」展現出她始終如一的感恩之心。

小甜甜IG全文：

很感謝今天難得終於有一篇報導是將我，文章內容的真心話與大家分享，當然酸民不會不見但還是謝謝你們花時間留言幫我跟我女兒積福積德謝謝你們

沒錯～我確實脫離演藝圈轉眼間快兩年了！

我更沒有求過任何製作單位說我想回來上通告（我也不在啊），謝謝我的經紀人一向都很支持我的決定！

其實這兩年來，我早就為自己的綜藝生涯劃下一個小句點。

所以這近兩年我都是跟著我的師父 #王雷 四處直播帶貨，我也真的很感謝師父對我的教導跟照顧！

另外就是我自己和友人在廈門成立我自己的公司，我的小紅書抖音都是聊播居多所以完全沒有帶貨壓力，會推薦的東西也真的除非是線上一直敲碗希望我能分享幫他們找的東西，或是我自己生活中私人常用小物他們有興趣的，我才會分享，所以很自在輕鬆沒任何壓力！

但今年開始我徹底下了決定的工作就是 #全職媽媽

所有心力跟生活只有小孩，至於工作我還是很喜歡拍戲，如果好的角色劇本我有可能會偷偷動搖啦！

一樣無論我人在哪裡只要可以

再來就是在這圈子所有幫助過我的每一個恩人貴人無論是 #導演 #王雷師父 #製作人 #主持人…等 #沒忘初衷

#飲水思源 #吃果子拜樹頭 絕對是人生中相當重要的事情之一！ @lei.wang

雖然現在我沒有其它多餘想法，一切重心就是 #我女兒 而已

但只要對我有恩的大家真的需要我…不管我人在哪裡用什麼方式，都會全程參與配合的感謝回饋

另外我還是要分享一下全職媽媽日常～

今天依舊時間一到就去接米苔目放學，然後他又拿出了他今天自己做的新禮物，居然是跟他昨天自己做的項鍊同款的手鏈，我看了之後真心覺得超漂亮，而且他的設計邏輯美感真好

然後他跟我說：小的手鏈是他的，昨天大的項鍊是我的！

我們一人一個，就表示媽媽跟我永遠在一起

吼……真的是讓人不按牌理出牌的感動

但帶她回家後他看到茼萵跟冬粉～他立刻說要把手鏈送他們，就一直追著牠們然後一直喊：他們的頭好大手鏈都帶不進去….當下我跟我家狗子都傻眼

但….也謝謝 #米苔目 懂得愛 #全家人

週五放學全職媽媽一到家一樣，先餵食然後開始刷洗他學校室內鞋，再幫他洗他的午睡睡袋，餐具，衣服，洗澡～然後一天又過了，明天假日活動安排..我的人生真踏實