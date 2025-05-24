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三峽車禍「現場拍片」被罵爆！胡文英認錯道歉了：本意是出於哀悼

記者潘慧中／綜合報導

新北市三峽區北大國小前19日發生的嚴重車禍事故，造成了3死12傷的悲劇，事後吸引不少民眾前去悼念，其中也包含了女星胡文英。不過，她在現場拍片的舉動，事後引發許多網友不滿、質疑她蹭流量，她23日連忙出面道歉，並且刪除了爭議影片。

▲▼胡文英。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）

▲胡文英針對日前引發的爭議出面道歉。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）

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針對4天前在三峽車禍現場拍攝影片所引起的爭議，胡文英23日在社群網站上傳的影片中，露面表達歉意，「我做錯了，我要真誠地說：對不起。」

▲▼胡文英。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）▲▼胡文英。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）

▲胡文英鞠躬認錯。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）

胡文英解釋，拍攝當下她是基於哀悼心情，但方式與時機都錯了，「忽略了很多重要的感受跟觀感，也讓人感到不敬。」她強調自己深感抱歉，並向家屬及社會大眾致上最誠摯的歉意。

▲▼胡文英。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）

▲胡文英解釋她當初的本意純粹是想哀悼。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）

針對社會各界的提醒與批評，胡文英表示會深刻反省，「我深知這不是一個公眾人物應有的行為」，也承諾未來會更謹慎處理公開發言與行動，「謝謝大家對我的提醒與包容。」

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