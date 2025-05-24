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李李仁「小孩都不在身邊」每天只做2件事！擔心陶晶瑩在家跌倒：變囉嗦了

專訪　這就是我的全部生活　李李仁（上）／累的不是拍戲，而是要調整生活的節奏……

▲Ferragamo黑色腰封造型外套、Ferragamo黑色高領上衣、Ferragamo黑色長褲、Ferragamo黑色brenta綁帶皮鞋（圖／林士傑攝／CTWANTW提供，下同）

圖文／CTWANT

「我的生活滿簡單的，然後我的家庭生活也很簡單，現在小孩也都不在身邊，我就把我老婆照顧好，然後把兩隻狗狗照顧好，這就是我的全部生活了。」

演員李李仁的世界很大，跟劇組到各處拍片，脫下戲服的李李仁世界很小，家就是一切，最近因為拍戲比較忙，怕太太在家跌倒會沒人照顧，李李仁說自己變得囉嗦了，這種喋喋不休都是來自於對自己生活、對自己所擁有的世界的愛。

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「我的人生好像沒什麼成就，這個家庭就是我最大的成就，所以我只能夠守著這個家，把這個家照顧好，我才能夠堅持我人生這唯一一點點的成就，因為工作的成就對我來講，我覺得還好，我覺得每一個人都有厲害的地方，我真正的成就感是來自於家庭，我的家庭對我的肯定，那才是真的肯定，工作上外人對我的肯定，我會謝謝他們，但是我知道那個只是我在外的一個樣子，我還是必須回歸於我在家庭真實的狀態。

專訪　這就是我的全部生活　李李仁（上）／累的不是拍戲，而是要調整生活的節奏……

▲（圖／林士傑攝）

把家人安定好、把狗安定好，剩餘的就是李李仁可以工作的時間，雖然說演員需要不斷在生活上尋找刺激跟靈感，到處看、到處觀察，「但是我覺得我的工作已經到處在外流浪了……」尤其前一陣子李李仁同時拍三部作品，在馬來西亞、高雄、台北飛來飛去，休息時真的只想待在家裡，說自己是I人又是摩羯座，是一個很好的執行者、希望把每件事都做好，可能也無法一心二用，偏偏就遇上了連軋三部戲的忙碌狀態。

「因為年初太挑（戲）了，之後自己又休太久，我也不知道是什麼魔咒，想到你的時候工作就一直進來一直進來，我喜歡這個工作，只要上戲、然後在這個劇組演戲很開心，我就不會累，你讓我待在一個環境，待久了我都還好，比較累的是進這個劇組睡這個飯店，下個劇組又換另一個地方，你生活的節奏隨時要去調整，對我來講會有一點吃力，拍戲的內容我覺得都還好，對離家久的交通跟思念負擔比較大。」

專訪　這就是我的全部生活　李李仁（上）／累的不是拍戲，而是要調整生活的節奏……

▲（圖／林士傑攝）

李李仁即將推出新作品《拜六禮拜》，輕鬆療癒的都會喜劇，台北到彰化來回花了半個月的時間拍完自己的戲份，加上跟鍾欣凌、丁寧、孫淑媚合作，高手過招開開心心。

「欣凌姐跟丁寧她們兩個都在餵我吃東西……跟她們拍戲不會有壓力，反而導演讓我們自己演的時候比較有壓力，因為我們常常會有默契，就是導演不喊卡我們就不停，其實演員有時候要去聽別人的話，聽完之後消化完，再去講你的話，每個人消化(時間)不一樣，我們都有這個默契，演一演就大概知道。」

專訪　這就是我的全部生活　李李仁（上）／累的不是拍戲，而是要調整生活的節奏……

▲BOSS藍色外套、BOSS西裝褲、BOSS襯衫、BOSS皮鞋（圖／林士傑攝）

從《我的婆婆怎麼那麼可愛》就成為鐘欣凌的粉絲，李李仁完全不擔心兩人合作的節奏，擔心的反而是常常演了一兩遍導演杜政哲就給過了，自己心裡覺得可以再更好，導演就開口指示要換鏡位了，李李仁問：「不能再給一次機會嗎？」導演回他：「很好，剛剛很好。」節奏順暢又精準。

「因為我知道我演的當下的狀態是什麼，我甚至就算不用去看小螢幕，只會問我的經紀人說『我的頭髮跟我的眼神好不好？』其實其它的東西我都知道我幹什麼，我知道攝影機擺這個角度大概拍出來是什麼樣子，所以我只會在意我的台詞跟我的眼神有沒有到位，那其它的事情我都知道會發生什麼事，有的時候我自己都覺得還沒進入狀況、只是在暖身而已，導演就覺得你這個狀態很好，這個是我覺得我很喜歡導演小杜哥的一點，他很讓演員放心。」

專訪　這就是我的全部生活　李李仁（上）／累的不是拍戲，而是要調整生活的節奏……

▲（圖／林士傑攝）

李李仁

生日：1月6日

2005年憑《意難忘》入圍第40屆金鐘獎戲劇節目男主角獎

2013年憑《回家》獲得第48屆金鐘獎戲劇節目男配角獎

2024年憑《華麗計程車行》入圍第59屆金鐘獎戲劇節目男配角獎

2024年憑《周處除三害》獲得第26屆台北電影獎最佳男配角獎

新作品《拜六禮拜》6月8日起每周日於公視台語台(20:00)及華視(22:00)播出

延伸閱讀
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最美蚊子樓出售1／美福飯店大樓300億求售　成屋10年高樓商辦閒置原因曝光　
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