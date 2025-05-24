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潘慧如一度陷經濟危機！砸千萬開寵物旅館身心俱疲…金主媽媽加入

獨家／潘慧如砸千萬開寵物旅館終現曙光　6月離開台灣踏上朝聖之路

▲潘慧如近年因經營寵物旅館較少接拍戲工作。（圖／翻攝臉書）

圖文／鏡週刊

女星潘慧如這三年為了經營寵物旅館，陸續砸下近千萬資金，要求完美的她，一度身心俱疲，身體出現營養不良、心臟問題，原本想結束營業，今年有金主媽媽加入陣營，她經濟危機解除，努力規劃了西班牙的朝聖之路，將從西班牙sarria 走到聖地牙哥大教堂，共117公里，為此鍛鍊體能5週，她說：「忙碌的工作還要擠出時間運動、練走，真的需要決心。」

近三年來，潘慧如經歷了生活的巨大轉變。原本規劃逐步退休、減少工作量、好好享受生活的她，卻在愛犬「樂樂」突然離世後，陷入自責與傷痛中。為了轉化悲痛，她全力投入打造理想中的寵物旅館，從空間設計、設備選擇到照護制度，事事親力親為，只為讓每隻毛孩都能感受到家的溫暖，特別是年長的寵物。

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獨家／潘慧如砸千萬開寵物旅館終現曙光　6月離開台灣踏上朝聖之路

▲潘慧如到三峽練習健行。（圖／翻攝臉書）

旅館開幕初期，潘慧如幾乎每日駐守現場，不僅親自照顧每一隻入住的狗狗，也親自訓練照護團隊，手把手教導褓母如何觀察毛孩的情緒與健康狀況，從餵食、陪伴到環境清潔皆不假他人，並要求團隊成員以「照顧自己孩子的標準」對待每一隻寵物。

獨家／潘慧如砸千萬開寵物旅館終現曙光　6月離開台灣踏上朝聖之路

▲潘慧如日前受邀出席滾草皮音樂祭。（圖／翻攝臉書）

由於堅持低密度接待、不使籠子、強調褓母陪伴與每日紀錄制度，旅館長期成本居高不下，營運壓力沉重，再加上人力不足，一度想放棄收攤。她坦言：「那段時間幾乎每天都在找人，曾經非常灰心，不知道該不該繼續下去。」所幸在許多愛心飼主的支持下，有人協助分擔經營成本，也有人成為投資夥伴，讓旅館逐步走上穩定的軌道。「是這些飼主媽媽們的信任，讓我堅持到今天，也讓我找到繼續的力量。」然而，長期處於高度投入的狀態，也讓潘慧如的身心逐漸耗損。今年初，在朋友的一句提醒下，她才意識到自己長期忽略了自我照顧。「我花了很多力氣照顧狗狗，卻從沒留時間照顧自己，」她說，「我想，是時候放自己一個假了。」

獨家／潘慧如砸千萬開寵物旅館終現曙光　6月離開台灣踏上朝聖之路

▲潘慧如想要有一段出走時光。（圖／翻攝臉書）

即將踏上「朝聖之路」，倒數2周之際，她在社群平台分享心路歷程，透露這趟旅程並非出自宗教信仰，而是對自我照顧的一次實踐。「沒有什麼偉大的理由，」潘慧如坦言，「就只是——想放空，想休息，想給自己一點時間，慢下來，好好和自己相處一下。」潘慧如選擇朝聖之路中的法國之路路線，原本總長七百多公里，她礙於體力和時間，從入境西班牙開始跟上，「這次，沒有設定什麼目標，也不期待找到答案，」潘慧如說，「我只是想走一段路，暫時不用照顧誰，只要好好陪伴自己。」

獨家／潘慧如砸千萬開寵物旅館終現曙光　6月離開台灣踏上朝聖之路

▲過去潘慧如時常帶著愛犬全台趴趴走。（圖／翻攝臉書）

獨家／潘慧如砸千萬開寵物旅館終現曙光　6月離開台灣踏上朝聖之路

▲潘慧如經營寵物旅館十分有愛。（圖／翻攝臉書）

朝聖之路是近年關注度頗高的旅行方式，盧廣仲、Ella都曾親自踏上旅途，被聯合國列為世界文化遺產的朝聖之路，九條路線各有其獨特的歷史和壯闊的景色。其中潘慧如選擇的法國之路（Camino Frances）是最受歡迎的朝聖之路。每年有超過五萬人從法國小鎮聖讓皮耶德波爾（Saint-Jean-Pied-de-Port，SJPP）出發，穿越法西邊境的匹里牛斯山，一路前往聖地 Santiago。一共780公里的路程，沿途集崇山峻嶺及遼闊平原之景，並經過許多別具風情的小鎮。不少旅客礙於體力及時間因素，選擇從最後100公里開始步行。


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