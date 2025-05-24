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《魔鬼計謀2》新花絮又惹議！PD遭酸「泫揆爸爸」：洗白意圖太明顯

記者劉宛欣／綜合報導

《魔鬼的計謀2》最終回播出後，在網路上引發了兩派論戰，進入決賽的鄭泫揆（鄭賢奎）與尹邵熙飽受網友批評，而近日釋出的幕後花絮影片，更讓這股爭議持續延燒。

▲《魔鬼的計謀2》PD被酸是泫揆爸爸。（圖／翻攝YouTube／TEO）

▲《魔鬼的計謀2》官方釋出的最新影片，挨批是在幫泫揆洗白。（圖／翻攝YouTube／TEO）

YouTube頻道「TEO」23日公開邀請7High、孫誾瑜、尹邵熙、鄭泫揆與崔玹準一同觀看《魔鬼的計謀2》10到12集的反應影片。回顧節目內容，第10集中，鄭泫揆遭到與崔玹準背叛後，陷入「6對1」局面，試圖尋求曾經的同盟尹邵熙、圭賢幫助。原本計畫離開鄭泫揆、另組聯盟的兩人，見情勢急轉直下，最終選擇重新站在鄭泫揆一方。

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重新獲得隊友的鄭泫揆當場對7High等人宣示「我們是同一隊的」，回顧該片段，孫誾瑜在一旁吐槽「泫揆的語氣真的…」，鄭泫揆則趕緊表示「我有在反省」，這時，一旁的製作人鄭鐘然補充，雖然鄭泫揆當時假裝沒事，但其實「那一刻變成6對1，內心應該是很受傷的」，替他緩頰。鄭泫揆也坦言：「當時連唯一還在身邊的玹準也不站我這邊，我一度懷疑自己是不是該就這樣放棄。」

▲《魔鬼的計謀2》PD被酸是泫揆爸爸。（圖／翻攝YouTube／TEO）

▲PD跳出來幫泫揆緩頰。（圖／翻攝YouTube／TEO）

尹邵熙回憶當時也直言，在主賽「平衡播旗」遊戲中，第一次看到鄭泫揆情緒崩潰，「他真的非常非常難過」，透露會重新選擇幫助鄭泫揆，是因為作為長久盟友，無法忽視他孤立無援的狀態，不過這個選擇後來卻招來大量網友抨擊。許多觀眾認為，尹邵熙與圭賢明知鄭泫揆握有「隱藏關卡獎勵」，卻仍選擇回頭幫他，舉動令人難以理解，最終反而導致圭賢被淘汰。

▲《魔鬼的計謀2》PD被酸是泫揆爸爸。（圖／翻攝YouTube／TEO）

▲尹邵熙最終做的決定令不少人難以理解。（圖／翻攝YouTube／TEO）

在最具爭議的決賽片段中，明明尹邵熙有機會獲勝，卻在僵局之中，選擇先讓鄭泫揆回答，最終讓鄭泫揆奪冠，讓觀眾憤怒質疑尹邵熙「不符合生存賽精神」，甚至諷刺她拍的事戀愛實境秀。在這次的回顧影片中，尹邵熙則解釋「他算得太投入了，我那時已經算出答案，只是在等，也許是抱著他會答錯的希望。」7High則直言：「最終的勝負，其實就是誰對贏得遊戲的慾望更強而已。」

▲《魔鬼的計謀2》PD被酸是泫揆爸爸。（圖／翻攝YouTube／TEO）

▲7High認為尹邵熙想贏的決心沒有鄭泫揆強。（圖／翻攝YouTube／TEO）

南韓網友對於選手們的說法不買單，除了選手們遭受批評以外，也有人直批製作人鄭鐘然，「居然看不出哪裡有問題？讓人更火大」、「想把監獄區的人塑造成反派，但觀眾根本不買單」、「PD真的完全沒料到觀眾反應」、「一開場就拚命幫泫揆洗白太明顯了」、「原來真正的泫揆爸爸是鄭鐘然PD」等，對製作團隊提出強烈質疑。

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魔鬼的計謀2, 魔鬼的計謀, 鄭泫揆

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