直擊／確診才剛康復　陳奕迅高雄開唱狂飆高音「1狀況全場爆尖叫」！

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王陳奕迅睽違12年重返高雄巨蛋開唱，他原訂上週五就要演出，但卻因確診緊急宣布延期，團隊第一時間緊急確認藝人與場地檔期，原以為難以挪動，沒想到幸運敲定月底檔期，得以保住這場睽違12年的重逢，因此今天意外成了高雄站的首場演出，同時也象徵巡演正式邁入第160場，顯得格外珍貴與特別。

▲▼陳奕迅大病初癒後在高雄開唱。（圖／My Kan提供）

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陳奕迅「FEAR and DREAMS」世界巡迴演唱會高雄站，今（23日）起在高雄巨蛋連唱六場，六天吸引7.2萬名觀眾，票房將近2.3億元，而他今晚狀態更是驚人的好，一路又唱又跳不停歇。不過他唱到〈七百年後〉時，突然在台上咳嗽，觀眾立馬以熱烈掌聲和尖叫聲替他打氣，他對著台下猛揮手，似乎示意他沒事，中間還跑去喝水，但後面依然展現絕佳的唱功，成了意外插曲。

開場畫面從陳奕迅躺在床上甦醒，觀眾隨之進入無重力的夢境，從太空失速墜落、跌入末日崩毀的恐懼洪流之中。〈當這地球沒有花〉唱出絕望孤寂，〈時代巨輪〉下的鋪天無力壓得人喘不過氣。

經典歌曲〈兄妹〉、〈心的距離〉、〈我們〉，則鋪陳出「Fear」章節中最私密也最真實的情感重量，全程足足近2小時都沒有任何對話，讓觀眾徹底浸淫在音樂與視覺的震撼中。