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鄧紫棋登全球女歌手第4名！巡演票房破127億　葛萊美認證：華語重要推手

記者劉宛欣／綜合報導

香港歌手鄧紫棋近來正在舉行世界巡迴演唱會，氣勢驚人。日前更有消息傳出，她即將在啟德體育園主場館連開10場演唱會，成為首位登上該場地開唱10場的女歌手。她的表現也受到國際認可，美國葛萊美獎（Grammy Award）官方網站最近發佈貼文，將鄧紫棋列為華語音樂打入世界舞台的重要推手之一，並指出她的巡演票房已位居全球女歌手歷來票房第4名。

▲鄧紫棋演唱會票房登上全球女歌手第四名。（圖／翻攝自鄧紫棋IG）

▲鄧紫棋演唱會票房登上全球女歌手第四名。（圖／翻攝自鄧紫棋IG）

鄧紫棋的巡迴演唱會自2023年12月開跑，一開始從中國大陸各地出發，隨後至巴黎、倫敦、新加坡、吉隆坡、雪梨、洛杉磯、多倫多等，巡演計畫總共將舉辦超過130場，第五階段則預計回到大陸、香港進行安可演出。而在葛萊美的文章「12位藝人助華語流行音樂成為下個全球流派」中，鄧紫棋、周杰倫、肖戰等華語界代表人物一同入列，文中特別提到她的代表作〈光年之外〉至今仍是YouTube上觀看次數最多的華人音樂影片。

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▲鄧紫棋演唱會票房登上全球女歌手第四名。（圖／翻攝自鄧紫棋IG）

▲鄧紫棋的巡演自2023年底開跑。（圖／翻攝自鄧紫棋IG）

票房成績部分，根據官方數據，目前全球女歌手巡演票房前三名全是美國歌后，包括泰勒絲的Taylor Swift的「The Eras Tour」以20.7億美元（約622億台幣）高居榜首，第二名是P!nk的「Summer Carnival Tour」，票房為5.84億美元（約175.5億台幣），第三名則是碧昂絲（Beyoncé）的「Renaissance World Tour」（5.79億美元，約174億台幣）。

鄧紫棋以4.24億美元（約127.4億台幣）票房，超車瑪丹娜2008至2009年的「Sticky & Sweet Tour」（票房4.07億美元，約122億台幣），以及南韓女團BLACKPINK 2022至2023年「Born Pink Tour」的（3.31億美元，約99.4億台幣），成為了唯一進入前5名的華人歌手，寫下歷史新頁。

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