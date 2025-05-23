還記得這些戲劇歌曲嗎？　丁噹預告小巨蛋加場「狂唱經典OST」

記者蔡琛儀／台北報導

丁噹睽違10年第四度攻進台北小巨蛋，並宣告11月15日首場開賣當日就完售，為回應歌迷熱烈的「加場」聲，日前宣布11月16日確定加場，她也率先透露兩場將有不同驚喜，過去為許多知名戲劇獻唱的她，這次演唱會第二場將有滿滿的OST，勾起歌迷回憶殺。

▲丁噹有許多經典歌曲都搭劇。（圖／相信音樂提供）

丁噹出道至今累積107首搭劇歌曲共67部戲劇的紀錄，包括戲劇《真愛找麻煩》裡的〈不是你的錯〉、〈一個人不可能〉、〈野獸〉；戲劇《蘭陵王》的破億金曲〈手掌心〉；戲劇《螺絲小姐要出嫁》裡的〈好難得〉、〈倒不如〉、〈不夠勇敢〉、〈我還是一樣〉；戲劇經典之作《下一站，幸福》一口氣就唱了7首耳熟能詳的歌曲，包括〈我愛他〉、〈突然想愛你〉、〈幸運草〉、〈你為什麼說謊〉、〈親人〉、〈全世界不懂無所謂〉、〈夜貓〉。

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其中「光晞不能捐！」搭配《我愛他》音樂一下，經典名場面至今仍成為網友熱議話題，以及近期《台北女子圖鑑》的〈女字旁〉、為《歡迎光臨二代咖啡》獻唱〈記憶咖啡〉等。為了演唱會歌單，丁噹傷透腦筋，由於丁噹唱過的OST太多了，也為了讓兩場各有不同驚喜，第二場決定就盡量多唱OST，讓歌迷聽得過癮。