短今一跳完被拍「扶地起身又扶腰」！認了是咬牙硬撐：想大哭一場

記者潘慧中／綜合報導

短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，不料20日驚傳掛病號，只能無奈地在診所度過。事隔兩天，她22日在社群網站首度PO出傷勢照，讓粉絲看了好心疼。

▲短今（左二）被拍到吃力地扶地起身的一幕。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



照片中，可以看到短今單穿一件白色上衣，完美包覆住豐滿上圍，短版中空剪裁剛好襯托出纖細腰身。但更令粉絲心疼的是，她不只拉傷了腰，還冒出一大塊瘀青。

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▲短今的腰其實有受傷。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



事實上，短今日前就醫後僅解釋，右側腰嚴重拉傷，「我以後不敢做傻事了」，並附上一個落淚的表情符號，但並沒有詳細說明受傷過程，她只透露不幸中的大幸是「還好骨頭沒事」。

▲短今520就已掛病號。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



值得一提的是，短今儘管受傷仍有上場跳舞，「本來想請代班～但是想著練了這麼久，還是咬牙自己上場跳了」，而且跳得非常有力道，只是被拍到「扶地起來又扶腰」的一幕，讓粉絲都好心疼。

▲短今受傷仍硬撐上場。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



對此，短今在Instagram限時動態坦言，當時是撐著身體跳完舞的，「跳完好想大哭一場」，雙腿還直接無力，「終於可以好好休息了。」