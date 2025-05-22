家寧唸稿4分鐘出包26次　「網列咬字不清時間軸」狂酸

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級家Andy、家寧日前撕破臉，男方指控10年心血全沒了，女方一家四口遭檢警調查。其中，家寧今（22）日在頻道上傳一段4分多鐘的影片，針對4大方向回應有關近期爭議，影片曝光後不僅掀起討論，甚至還有網友在下方留言，並列出她咬字不清的時間軸狂酸。

▲家寧透露Andy主動提分手。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

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家寧在今（22）日發布的影片中，拿著手寫的活頁紙對鏡頭唸出眾量級的創立過程、頻道初期營運過程、頻道商標問題以及Andy分手後的言論。她透露頻道在2016年9月18日由她本人註冊，帳號名稱源自她的生日，且註冊後無法更改。至於商標註冊的爭議，她表示2020年註冊商標的過程全程透明，並由她與Andy共同討論類別項目，還提到「當時合作廠商都知情」，因此對於Andy影片中提及不知情的說法感到不解。



▲網友列出家寧發音詭異的部分。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）



談到Andy分手後的言論，家寧提到，2024年4月2日由對方主動提分手，並親口承諾「頻道給你、盈利給你、車子給你、其他東西都給你」，隨後雙方還共同改頻道密碼及備援信箱至家寧的個人信箱。她透露，Andy還協助將頻道盈利綁定至她的Google帳號，這才讓她發現，自2016年頻道啟用盈利以來，收益一直綁定在Andy的私人Google Adsense帳號，而她從未實際取得過相關收益。

▲眾量級撕破臉。（圖／翻攝自Facebook／眾量級 CROWD）

影片最後，家寧表示，針對Andy影片中的指控，她將在後續影片中進一步說明，並呼籲粉絲理性看待。影片內容曝光後，掀起網友留言討論，「浪費4分18秒」、「不要再解釋了」、「是叫妳交帳本，不是交劇本欸」，甚至還有人列出她在影片中26個口齒不清處，紛紛喊話要她去上正音班。