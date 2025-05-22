ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

家寧唸稿4分鐘出包26次　「網列咬字不清時間軸」狂酸

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級家Andy、家寧日前撕破臉，男方指控10年心血全沒了，女方一家四口遭檢警調查。其中，家寧今（22）日在頻道上傳一段4分多鐘的影片，針對4大方向回應有關近期爭議，影片曝光後不僅掀起討論，甚至還有網友在下方留言，並列出她咬字不清的時間軸狂酸。

▲▼家寧。

▲家寧透露Andy主動提分手。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

[廣告]請繼續往下閱讀...

家寧在今（22）日發布的影片中，拿著手寫的活頁紙對鏡頭唸出眾量級的創立過程、頻道初期營運過程、頻道商標問題以及Andy分手後的言論。她透露頻道在2016年9月18日由她本人註冊，帳號名稱源自她的生日，且註冊後無法更改。至於商標註冊的爭議，她表示2020年註冊商標的過程全程透明，並由她與Andy共同討論類別項目，還提到「當時合作廠商都知情」，因此對於Andy影片中提及不知情的說法感到不解。

▲▼網友留言。

▲網友列出家寧發音詭異的部分。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

談到Andy分手後的言論，家寧提到，2024年4月2日由對方主動提分手，並親口承諾「頻道給你、盈利給你、車子給你、其他東西都給你」，隨後雙方還共同改頻道密碼及備援信箱至家寧的個人信箱。她透露，Andy還協助將頻道盈利綁定至她的Google帳號，這才讓她發現，自2016年頻道啟用盈利以來，收益一直綁定在Andy的私人Google Adsense帳號，而她從未實際取得過相關收益。

▲▼家寧Andy（圖／翻攝自Facebook／眾量級 CROWD）

▲眾量級撕破臉。（圖／翻攝自Facebook／眾量級 CROWD）

影片最後，家寧表示，針對Andy影片中的指控，她將在後續影片中進一步說明，並呼籲粉絲理性看待。影片內容曝光後，掀起網友留言討論，「浪費4分18秒」、「不要再解釋了」、「是叫妳交帳本，不是交劇本欸」，甚至還有人列出她在影片中26個口齒不清處，紛紛喊話要她去上正音班。

分享給朋友：

追蹤我們：

【阿嬤別走！】法鬥想跟著出門緊抱阿嬤小腿撒嬌XD

推薦閱讀

蔡依林、彭于晏被瘋傳「復合6年」！　曬同款玫瑰…曖昧3細節被挖

蔡依林、彭于晏被瘋傳「復合6年」！　曬同款玫瑰…曖昧3細節被挖

林采緹認了「不愛男友戴套」！花1萬避孕被質疑：為何是妳做 回應超霸氣

林采緹認了「不愛男友戴套」！花1萬避孕被質疑：為何是妳做 回應超霸氣

快訊／家寧反擊了！　「Andy主動提議分手」

快訊／家寧反擊了！　「Andy主動提議分手」

快訊／Andy遭爆出軌！　家寧首回應曝「真相」手握毀滅性證據

快訊／Andy遭爆出軌！　家寧首回應曝「真相」手握毀滅性證據

Andy反擊了！　「她確實與張媽媽是同一陣線」

Andy反擊了！　「她確實與張媽媽是同一陣線」

陳傑憲辣妻嫌「像一坨垃圾」懶開箱520禮物！ 隔天一拆笑了：抱歉

陳傑憲辣妻嫌「像一坨垃圾」懶開箱520禮物！ 隔天一拆笑了：抱歉

「AV騎乘位女王」蓮實克蕾雅宣布復出！　引退2年當酒店媽媽桑

「AV騎乘位女王」蓮實克蕾雅宣布復出！　引退2年當酒店媽媽桑

蔡沐妍昔槓小S被罵爆　臉書消失1年突重啟曝近況：像兩個不同的人

蔡沐妍昔槓小S被罵爆　臉書消失1年突重啟曝近況：像兩個不同的人

黃子佼、孟耿如驚爆「結束5年婚姻」！　不敵2因素低調辦手續

黃子佼、孟耿如驚爆「結束5年婚姻」！　不敵2因素低調辦手續

家寧預告「公開真相」疑感情被劈腿！　網一面倒撻伐：帳本拿出來才是重點

家寧預告「公開真相」疑感情被劈腿！　網一面倒撻伐：帳本拿出來才是重點

谷阿莫爆借2000萬給大軍！健身房遭控惡意倒閉　深夜曝內幕：股份比Andy還少

谷阿莫爆借2000萬給大軍！健身房遭控惡意倒閉　深夜曝內幕：股份比Andy還少

家寧握鐵證「噤聲原因曝光」！共同友人怒揭Andy本性：分手後玩翻了

家寧握鐵證「噤聲原因曝光」！共同友人怒揭Andy本性：分手後玩翻了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蔡依林、彭于晏被瘋傳「復合6年」！　曬同款玫瑰…曖昧3細節被挖

林采緹認了「不愛男友戴套」！花1萬避孕被質疑：為何是妳做 回應超霸氣

快訊／家寧反擊了！　「Andy主動提議分手」

快訊／Andy遭爆出軌！　家寧首回應曝「真相」手握毀滅性證據

Andy反擊了！　「她確實與張媽媽是同一陣線」

陳傑憲辣妻嫌「像一坨垃圾」懶開箱520禮物！ 隔天一拆笑了：抱歉

「AV騎乘位女王」蓮實克蕾雅宣布復出！　引退2年當酒店媽媽桑

蔡沐妍昔槓小S被罵爆　臉書消失1年突重啟曝近況：像兩個不同的人

黃子佼、孟耿如驚爆「結束5年婚姻」！　不敵2因素低調辦手續

家寧預告「公開真相」疑感情被劈腿！　網一面倒撻伐：帳本拿出來才是重點

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

眾量級, 網紅, 家寧, Andy, YouTuber, 分手

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 家寧唸稿4分鐘出包26次　「網列咬字不清時間軸」狂酸
  2. 王陽明拍片「被蔡詩芸當眾脫褲」　鄰居全看見…他崩潰喊：很賤欸！
  3. 彭于晏昔上《康熙》片段被挖　「小S提野蠻遊戲」全場笑翻
  4. 曹晶晶比基尼秀身材 　6月赴美讀書白冰冰下禁愛令
  5. 出道27年...王仁甫宣布開個唱！　驚人票房曝光他傻眼
  6. 演技太生澀！袁澧林《送院途中》險遭換角　古天樂「現場大聲指導」震撼教育
  7. 家家睽違6年發片橫掃各大榜單！　他聽到差點哭了
  8. 胡瓜拍戲劇想挑戰反派　卻因為致命原因夢碎
  9. 王耀慶自爆片酬跌至「地板價」！　返台3天狂推銷台灣演員：便宜又好用
  10. 許允樂自認「最可愛女友」　曝交往李玉璽相處模式：足夠安心自在

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366