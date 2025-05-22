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王耀慶自爆片酬跌至「地板價」！　返台3天狂推銷台灣演員：便宜又好用

記者蕭采薇／台北報導

久未在台露面的演員王耀慶，憑藉陸劇《下一站幸福》被封為「國民舅舅」後，近日為電影《“騙騙”喜歡你》返台參加兩岸電影展，他自曝即使爆紅，片酬也沒有漲價：「已經過了能漲價的時候，現在是地板價」，還大力推薦台灣演員：「便宜又好用！」

▲《“騙騙”喜歡你》王耀慶、導演蘇彪。（圖／兩岸電影展提供）

▲《“騙騙”喜歡你》（左起）導演蘇彪、王耀慶。（圖／兩岸電影展提供）

《“騙騙”喜歡你》王耀慶和導演蘇彪，22日現身兩岸電影展接受媒體訪問。這次短暫返台三天兩夜，王耀慶當起地陪，向蘇彪導演大推在地美食，「蔥油雞、魷魚螺肉蒜、麻油雙腰、雞佛」樣樣推薦，還保證：「沒有想像中那麼腥。」蘇彪則笑說自己是「街頭小吃這一掛」，來台三次都念念不忘大腸包小腸與蚵仔煎。

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赴對岸發展10多年，王耀慶表示，並不排斥演出台灣作品，反而樂見透過合作促進兩岸文化交流。他笑說：「我會認真推銷，台灣演員便宜又好用！」更表示自己未漲價，王耀慶妙答：「片酬跟股市一樣是動態的。我可以漲價的時間已經過了，現在是地板價。」

▲《“騙騙”喜歡你》王耀慶、導演蘇彪。（圖／兩岸電影展提供）

▲《“騙騙”喜歡你》王耀慶難得在台露面。（圖／兩岸電影展提供）

電影中安排王耀慶跳起王心凌的代表作《愛你》，意外成為現場氣氛擔當，連導演都忍不住誇他是「無所不能」。談起這場戲，王耀慶笑說雖然是寫在劇本裡，但事前完全沒彩排，完全即興發揮，「我作為心凌男孩，試了很多次，希望她會喜歡，還沒接到律師函就好。」

導演蘇彪則透露，當初找王耀慶合作時其實內心很忐忑，「很開心他這麼適合這個角色。」他形容王耀慶是「私下的文藝青年」，對音樂有熱情，會拉大提琴、觀察生活、累積細節，也因為舞台劇背景，節奏感十足，是詮釋喜劇角色的強項。

▲《“騙騙”喜歡你》王耀慶、導演蘇彪。（圖／兩岸電影展提供）

▲《“騙騙”喜歡你》（左起）導演蘇彪、王耀慶。（圖／兩岸電影展提供）

對於即將邁入50歲的人生階段，王耀慶有著自我認知的轉變。他坦言，最近與媚姐（尹馨）聊天，看了她主演的《影后》後，深受感動，「我也想成為劇組的定海神針。」他認為所謂的「鬆弛感」不是慵懶，而是能在淡然中處理複雜段落，需要人生經驗的積累，「這真的非常困難。」

▲《“騙騙”喜歡你》王耀慶、導演蘇彪。（圖／兩岸電影展提供）

▲《“騙騙”喜歡你》導演蘇彪。（圖／兩岸電影展提供）

問及現在是否會排斥穿校服演高中生，王耀慶笑說：「不是不行啦，但也會替觀眾著想，不希望讓人太尷尬。」對於外界關心的保養秘訣，他直言自己從拍《天下第一味》時就沒做什麼特別保養，「男人臉上有皺紋很棒」，也想擁有一張有故事的臉，他笑稱自己是「小生的時候，就希望趕快變成中生」，對於歲月的累積持坦然態度。

 

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王耀慶, “騙騙”喜歡你, 國民舅舅, 下一站幸福

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