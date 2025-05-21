直擊／千年一遇神乳來了！J級20歲女優「坐上Joeman特斯拉」　本人解答關係

記者吳睿慈／台北報導

一年一度TRE成人展即將於8月登場，兩位超強女優金松季步、瀨戶環奈21日出席記者會，搶先為活動預熱，兩人以羞澀的中文發音打招呼「大家好我是金松季步」、「大家好我是瀨戶環奈」，兩人首次加入TRE陣容，除了期待，也感到很緊張。場上，擁有J奶的「超級新人」瀨戶環奈更露出性感的絕對領域，一雙美腿超撩人。

▲瀨戶環奈、金松季步參加TRE成人展記者會。（圖／記者周宸亘攝）

TRE成人展記者會於21日搶先登場，「千年一遇神乳」瀨戶環奈擁有J奶美乳、59公分纖腰，絕頂身材讓她甫出道就很有話題，另外一位 「35歲怪物新人」金松季步過去曾是AKB48練習生，但皮膚、外貌都保養得很好，兩人一起現身記者會，分別穿著白色與艷紅色的緊身洋裝，上半身露出深V、下半身一雙美腿，馬上掀起現場鎂光燈狂閃。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼瀨戶環奈、金松季步都是首度參戰。（圖／記者周宸亘攝）



瀨戶環奈、金松季步此趟來台話題超高，瀨戶環奈更在記者會前一日與Joeman合作拍片，她坐上男方的特斯拉，記者會上表示：「第一次拍這種短片，他讓我坐上特斯拉，覺得很新鮮很開心，希望之後跟名人有合作的機會。」解釋兩人的關係。

▲瀨戶環奈親自聊到與Joeman拍片合作心得。（圖／記者周宸亘攝）



另外，瀨戶環奈被封為「千年一遇神乳」，她笑喊：「神乳是什麼意思？但還是很榮幸跟開心。」為了保養J奶付出許多努力，除了會按摩、伸展以外，還避免讓胸部受傷留下傷口或瘀青。金松季步也在身材上下很多功夫，「我做很多美容保養，像是Spa會分成部分做保養，或是瑜伽等等，我都會分部位鍛鍊。」

▲金松季步性感部位是肩膀線條。（圖／記者周宸亘攝）



TRE台北國際成人展每年都會邀請AV界頂流女優代言，包括明日花綺羅、三上悠亞、河北彩伽等人，被問起是否想要成為代言人，但瀨戶環奈與金松季歩兩人被問起該問題時，瞬間露出害羞表情，但並未正面回答問題。