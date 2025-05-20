愛雅曬短髮童年照「被誤認是男孩」　揭眼皮變化：不是醫美奇蹟

記者蔡宜芳／綜合報導

女星愛雅（舊藝名：張艾亞）因《大學生了沒》踏入演藝圈，亮麗的外型受到許多網友關注。她20日曬出自己小時候的照片，模樣與現在大相逕庭，她也自嘲笑說：「有沒有可能男生會變女生？」

▲愛雅的外型相當亮麗。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）

愛雅提到，自己小時候曾因外型，被誤認為四歲的小男孩，讓她氣得跺腳耍脾氣。當時的她留著短髮、單眼皮，臉蛋小巧可愛，「穿著一條像剛從沙坑爬出來的運動褲——難怪會被誤會。」

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愛雅笑說，雖然現在的外表看起來像個女生，但她骨子裡的「男子氣」依然存在，始終未曾改變，「國中的某天，雙眼皮悄悄地長出來，不是醫美的奇蹟，是命運遲來的一筆。」

▲▼愛雅透露自己小時候曾被誤認為是男孩，國中時才長出雙眼皮。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）

愛雅透露，母親的雙眼皮也是在18歲才出現，因此她覺得自己的轉變「剛剛好」。她也認為，女生不一定要符合傳統的外貌標準，「你自己的樣子，是最無可取代的模樣」。

適逢520我愛你的告白節日，愛雅也藉機向天上的媽媽送上暖心告白。她感性地提到，自己是媽媽在40歲時生下的孩子，不禁猜想當時的母親是否曾希望她是個兒子，但她也感謝媽媽賦予她的一切，包括那雙「自然長出的禮物」。