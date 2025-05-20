李芷霖遭爆偷吃人夫！閨蜜禾羽揭「索討舊愛6千萬」內幕　痛斥私密片外流

記者孟育民／台北報導

全龍啦啦隊「小龍女」李芷霖日前深陷料「當小三」與私密照外流風波，事後澄清是遭前任林庭謙外流性愛照，但正宮隨即公開照片拍攝時間打臉，林庭謙也發出聲明自清，強調從未向任何人散佈、轉傳或外流任何私密影片或照片，引發熱議。昔日同門兼好閨蜜的禾羽KIM（雅涵）今20日出席「不浪了年度公益系列」活動記者會 ，對此也心疼李芷霖發聲了！

▲禾羽出席公益活動 。（圖／記者孟育民攝）

禾羽希望外界給李芷霖予一點空間，讓她好好走過這段艱難的時期，心疼好友遭到外界的輿論壓力以及抨擊，「我們私下都有關心她、安慰她。看到她被這些子虚烏有的謠言攻擊、毫無根據的中傷輿誣蔑，說真的，我們真的覺得很難過也很不舍。我相信芷霖是這件事中真正的受害者，也相信司法最后一定會還她清白。」

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▲李芷霖先前否認風波。（圖／翻攝自李芷霖Instagram）



禾羽雖然已經離開前公司，但跟林襄、李芷霖仍都有保持聯繫，她坦言李芷霖爆出風波時，私下並無多過問，「這件事情 對她傷害有點大，我一開始不敢問太深入，但我說需要有人陪我都過可以陪妳。」至於私密照外流，禾羽表示：「我自己是非常不能接受的。不論發生什麼，任何人的私密影像都不該被任意流傳，這不只是對她的傷害，更是對隱私的踐踏。」

而李芷霖先前爆出利用私密照勒索林庭謙及其女友，並索討6千萬元作為「青春補償費」，禾羽早坦言當時她人也在現場，「她發生事情的當下，其實是在我家裡，所以我是當事人，我就在旁邊，她馬上就淚崩什麼的，所以我一直都知道這件事情的經過，我一直都陪伴在她身邊，她療傷了一段時間。」

