寇乃馨最想娶排行吊車尾！　黃國倫認難駕馭：我不入地獄，誰入地獄

記者孟育民／台北報導

東森綜合《小姐不熙娣》邀請到黃國倫、Paul、沈世朋、terry、楊昇達及則蒲一起聊聊「總是惦記別人的老婆好？這群男人說了大實話?!」，現場男明星以「別人的老婆」選出「最想娶排行榜」，其中，則蒲老婆林舒語被票選為「最想娶TOP1」，這讓則蒲有點吃醋表示：「平時跟你們聚會，你們都在看哪裡？」

▲ 黃國倫、Paul、沈世朋、terry、楊昇達及則蒲一起聊聊「總是惦記別人的老婆好」。（圖／東森綜合提供）



第二名則是Paul老婆咪咪！這讓Paul詫異表示：「身為她的老公我不敢置信，因為我知道她私下太多了，不是表面上這樣子！」而最令人好奇的「後段班名次」則由沈世朋老婆李新和黃國倫老婆寇乃馨拿下第５、６名，這讓黃國倫忍不住對現場來賓喊話：「你們這些人…真的很有自知之明！那種感覺是『我不入地獄，誰入地獄』；但乃馨確實不是一般人可以駕馭。」而Paul則笑說：「謝謝你娶！」瞬間逗笑全場。

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▲ 黃國倫表示寇乃馨不好駕馭。（圖／東森綜合提供）



老婆林舒語被眾男星票選為「最想娶TOP1」的則蒲表示，其實林舒語因甜美長相，加上沒有殺傷力，所以不管到哪個群體，都會被當成團寵「但結婚之後不是那樣，因為被寵的那個人是我，我是娶第一名的人！」令全場不解他到底在驕傲什麼。

▲林舒語被現場男星票選為「最想娶TOP1」。（圖／東森綜合提供）

而則蒲把寇乃馨排在前段班的第３名，原因相當感人，他表示，曾在一段節目中看到，寇乃馨一無反顧支持黃國倫的夢想「包含資金上等很多事情，因為我自己也是學藝術的，如果是一個人的話會很孤單，另一半能夠支持你，我不管她再強勢，我都可以接受。」此話一出，立刻讓黃國倫感同身受。