永野芽郁瘋傳中止活動！辭演《豐臣兄弟！》　事務所發聲明

記者張筱涵／綜合報導

日本女星永野芽郁因捲入與田中圭的不倫疑雲，引發外界關注。所屬事務所18日正式宣布，永野已決定辭演2026年NHK大河劇《豐臣兄弟！》，並強調此舉是考量近日報導對相關單位造成的影響所致。NHK也於19日透過官網證實已接受辭演申請。

▲永野芽郁演藝工作受到巨大影響。（圖／翻攝自Instagram／mei_nagano0924official）



永野芽郁原預定在該劇飾演主角豐臣秀長的青梅竹馬兼初戀對象「直」，這也是她繼《八重之櫻》與《真田丸》後，第三度參與大河劇演出，她在去年10月的卡司發表會上還曾表示：「若能演繹出一位充滿魅力的女性，將是我的榮幸。」

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然而，自《週刊文春》於4月揭露永野芽郁與田中圭的不倫疑雲後形象受創，遭多個代言品牌陸續下架廣告影片與照片，演藝活動受到嚴重衝擊。儘管外界猜測永野可能全面停工，她的事務所則明確否認此傳聞，表示若有合適邀約仍會持續工作，並未計畫中止所有活動。

事實上，日前永野芽郁仍參加與大泉洋雙主演電影《塗鴉日記》的首映會，並於活動尾聲落淚致歉：「這次造成騷動，也帶給相關人士困擾，真的很抱歉。」目前她仍有出演《新聞主播》，拍攝已經完成，並參加了殺青酒會，至於她主持的廣播節目《永野芽郁的All Night Nippon X》是否持續，則尚未明朗。

外界分析，永野近期原有不少未公開的工作安排，如今因形象受損恐需重新調整。NHK方面也坦言，大河劇歷來曾有演員因醜聞辭演，這次雖尚未開拍，仍屬重大變動，顯示週刊報導的影響持續擴大。