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賢奎再為《魔鬼計謀》失言致歉！事發當下「工作人員真實反應」曝

記者劉宛欣／綜合報導

南韓心理戰實境秀《魔鬼的計謀2》近日熱播中，曾因參加《換乘戀愛2》而走紅的網紅鄭泫揆（鄭賢圭、鄭賢奎）在最新一集中，因為對模特兒崔玹準脫口「你會算數嗎？」，語氣和態度引來批評，他事後更改Instagram簡介致歉，近日登上惠利網路節目宣傳，也提及了此事，承認自己看了播出也覺得很沒禮貌，感到懊悔。

▲賢圭再為《魔鬼的計謀2》言行道歉。（圖／翻攝YouTube／혜리）

▲鄭泫揆在《魔鬼的計謀2》中，脫口「會算數嗎？」引發爭議。（圖／翻攝YouTube／혜리）

鄭泫揆日前與《魔鬼的計謀2》參賽者孫誾瑜、尹邵熙一起登上惠利的YouTube節目，回顧了不少節目已播出的片段，其中，提及鄭泫揆在最新關卡中，對來自KAIST（韓國科學技術院）數理科學系的崔玹準脫口問出「你會算數嗎？」引發外界質疑他的態度。對此，鄭泫揆自責表示：「我甚至還問他是不是用十進位來計算的。」並誠摯道歉：「玹準，真的很對不起你。」

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▲賢圭再為《魔鬼的計謀2》言行道歉。（圖／翻攝YouTube／혜리）

▲鄭泫揆於節目再次向崔玹準致歉。（圖／翻攝YouTube／혜리）

鄭泫揆坦言自己事後回顧節目內容時深感懊悔，進行了深刻反省，「那個倒胃口的人，竟然就是我」，不過，兩人雖然在節目中有些爭執，下了節目後卻意外成了最親近的好友，其他參賽者們也紛紛認證兩人的私交，SJ圭賢還在他的YT節目上，曬出某次聚會時，鄭泫揆、崔玹準因為喝醉而倚靠在一起，甚至牽著手的照片，讓一旁的7high、孫誾瑜感到既可愛又爆笑。

▲賢圭再為《魔鬼的計謀2》言行道歉。（圖／翻攝YouTube／혜리）

▲圭賢曝光鄭泫揆與崔玹準私下互動。（圖／翻攝YouTube／규현 KYUHYUN）

當天登上惠利節目時，《魔鬼的計謀》製作人鄭鐘然也在事後加入討論，提起鄭泫揆的爭議片段，他坦言當下因為忙著處理事情，沒有直接目睹現場，不過卻聽到在副控室的工作人員們發出「喔嗚～」，非常厭惡的聲音，上前一問才知道緣由，一旁的鄭泫揆聞言再度尬笑低頭反省。

▲賢圭再為《魔鬼的計謀2》言行道歉。（圖／翻攝YouTube／혜리）

▲賢圭再為《魔鬼的計謀2》言行道歉。（圖／翻攝YouTube／혜리）

▲製作人爆料當下工作人員反應。（圖／翻攝YouTube／혜리）

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