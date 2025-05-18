蔡允潔「倒數2月卸貨不敢出國」　孕肚大到隨時會生：我還是乖乖

記者王靖淳／綜合報導

女星蔡允潔（蔡小潔）2022年結婚，同年生下女兒小福星，今年1月驚喜宣布懷上第2胎兒子，平時會在社群記錄孕期生活的她，最近發文透露肚子大到感覺隨時都要生了，如今倒數2個月卸貨，也讓她暫時不敢出國，「在國外生小孩聽說超貴的，我還是乖乖。」

▲蔡允潔挺孕肚錄節目。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔蔡小潔）

隨著生產進入倒數2個月的時間，蔡允潔感到既期待又擔心，「最近扛著我的肚子，我都覺得好像隨時會生產，因為肚子好大！！也常常覺得他在門口敲門。」她坦言現在已經不敢再出國旅遊，同時也笑說身邊有朋友好心提醒她：「沒有個兩、三百萬，千萬不要冒險！」，因此目前決定乖乖地先留在台灣安胎待產，「在國外生小孩聽說超貴的。」

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▲蔡允潔不敢出國。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔蔡小潔）

事實上，蔡允潔日前才發文透露自己飽受便秘困擾，從某天下午2點就坐在馬桶上，直到晚上8點都無法順利排便，讓她感到又痛又害怕，「一度覺得，我不知道孩子會不會在我用力的時候一起出來。」後來在多次進出廁所、爬文找解法後，決定嘗試網友推薦的「挖便便」，最終在當晚8點多終於排便，為此她形容那刻如同得到救贖，同時也筋疲力盡、餓到不行，「如果問我懷孕時最怕的事，那便秘一定是前3名！」