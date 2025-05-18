直擊／田馥甄唱一半「見台下1反應」當場撂話：那我先走了

記者蔡琛儀／台南報導

由金曲歌后田馥甄親自籌備全新演出「田調」Live in Life野地小巡演，17、18日起正式從台南井仔腳鹽田揭開序幕，破天荒選在鹽田中演出，舞台倚著一格一格瓦盤鹽田、一座座可愛的小鹽山打造，搭配著遠方的落日和藍天，以及徐徐微風，相當愜意又別具心思。

▲▼田馥甄在台南井仔腳瓦盤鹽田開唱。（圖／何樂音樂提供）



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她唱完〈慢舞〉，忍不住說：「和身體共舞。」結果台下一片安靜，讓田馥甄忍不住說：「那我先走了，掰，你們都沒笑！」還作勢要下台，馬上讓粉絲笑成一片。

田馥甄這次演出，除了演唱一些非主打的歌，也演唱自己很喜歡的作品，像是陳嫻靜〈輕輕〉、Billie Elish（怪奇比莉）的〈What I was made for〉、deca joins〈沈澱〉、方大同〈才二十三〉，她坦言陳嫻靜是她很喜歡的歌手，「要翻唱壓力很大，我很容易想很多，要唱欣賞的歌手作品，會想說自己有沒有辦法詮釋好，怕褻瀆別人的作品，或是怕被說版本不好聽。」

不過她也說，這次都已經選擇走出大型場館做「田調」，「走出房間，走出奇怪糾結的心房，接近大自然，一起來到現場，不要有這麼多包袱，我的初心，我就是喜歡這些作品，勇敢唱出來，就是這麼簡單的心意。」也道出自己籌備這次小巡演的初衷。