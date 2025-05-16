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李昇基岳父「非法海撈140億」遭起訴！惡行全曝光　半月前被女婿切割

記者劉宛欣／綜合報導

南韓男星李昇基的岳父、女演員甄美里的丈夫李某，因涉嫌操縱股價、非法謀取暴利，與其他共犯一同遭檢方起訴。首爾南部地檢於15日對外表示，李某等13人因違反《資本市場法》等相關罪名被起訴，其中8人遭拘捕。

▲李昇基此前已與岳家切割。（圖／翻攝自李昇基Instagram）

▲李昇基2023年與李多寅結婚時，就因女方父親經濟犯的身分而備受非議。（圖／翻攝自韓網）

根據韓媒報導，檢方指出李某等人涉嫌透過操縱股價，非法獲取高達140億韓元（約新台幣3億元）的利益。此外，李某還被控於2024年2月在公司「Queen Taphia」交易中斷期間，收取一名前檢察官A某支付3000萬韓元（約65萬台幣）訂金，承諾若成功獲利，A將再支付1億韓元（約2156萬台幣）報酬，A某因此觸犯《律師法》。

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▲李昇基此前已與岳家切割。（圖／翻攝自李昇基Instagram）

▲李昇基此前已與岳家切割。（圖／翻攝自李昇基Instagram）

此前，李昇基在4月29日就因為事前得知岳父即將出事，透過經紀公司發聲明，宣布與妻子娘家斷絕關係。他在聲明中坦言：「過去岳父曾因不法行為被判罰，如今又因類似事件再次被起訴，作為曾懷抱信任等待結果的家人，我感到極度失望與心碎。」他誠摯反省，表示「在去年對岳父相關議題未加審慎評估就輕率發言，深感後悔。」強調違法行為都應接受法律制裁，向所有受害人致歉。

李昇基於2023年與女演員李多寅，也就是甄美里的女兒，正式結為夫妻，婚後動態一直受到高度關注，婚訊剛證實時，外界與粉絲就非常不看好這段婚姻，但他仍堅持守護妻子表示：「我的妻子不能選擇父母。」承諾未來會抱著「償還」的心態生活下去。

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