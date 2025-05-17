蔡英文後台巧遇《看不見的國家》導演　神回「支持美國要女總統」

記者蕭采薇／綜合報導

前總統蔡英文訪歐行程持續中，日前她出席丹麥哥本哈根民主高峰會發表演說，獲得各界熱烈歡迎。座談結束後，她與曾合作紀錄電影《看不見的國家》（Invisible Nation）導演葛靜文（Vanessa Hope）在後台相遇，久別重逢的兩人聊起來格外開心。

▲民主峰會重逢《看不見的國家》葛靜文、蔡英文聯手為台灣發聲。（圖／海鵬提供）



導演葛靜文當日正在高峰會主持影集《零日攻擊》首映座談，與首集飾演總統的演員謝怡芬（Janet）、編劇鄭心媚同框暢聊，為民主自由再發聲。席間葛靜文神來一筆幽默表示：「美國也需要像Janet一樣的女總統」，蔡英文則打趣回應：「我會支持。」



《看不見的國家》透過美國導演葛靜文的貼身跟拍和訪問，記錄前總統蔡英文執政8年的重大里程碑，並講述台灣的民主歷史與現今面臨的世界局勢，展現台灣社會在民主受到威脅之際，如何捍衛自由，讓世界看見台灣。

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▲《看不見的國家》透過美國導演葛靜文的貼身跟拍和訪問，記錄前總統蔡英文執政8年的重大里程碑。（圖／海鵬提供）

蔡英文日前在哥本哈根民主高峰會後台，向導演葛靜文表達謝意，感謝她持續支持台灣，葛靜文也坦言拍攝《看不見的國家》是她從影職業生涯中「最重要、最有意義的經驗」，並大讚蔡英文在總統任期內強化台灣民主，期待未來能再次合作。

《看不見的國家》導演葛靜文本週在哥本哈根民主高峰會上，擔任座談主持人，向世界訴說當民主自由遭遇境外勢力威脅，台灣將面臨何等處境。葛靜文也順勢宣傳《看不見的國家》這部講述台灣自由民主的紀錄電影。值得一提的是，葛靜文和與談人Janet謝怡芬在座談開始前，邊燙衣服邊彩排內容，兩人更講到意猶未盡、自主計時練習，決定在限時20分鐘的座談上，為台灣「這個美麗的民主國家」發聲，強調對話與說故事的自由，獲得全場掌聲雷動與熱烈迴響。

▲《看不見的國家》由美國導演葛靜文執導。（圖／海鵬提供）

新片《看不見的國家》是美國導演葛靜文的撼世力作，也是一部全面、深刻且充滿張力的紀錄片。主視覺海報曝光後更在社群媒體Threads上飆破數十萬瀏覽，不僅讓台灣觀眾深感共鳴，直呼「等不及要進戲院了」，本片也獲國際影媒盛讚「絕對必看！現在！」。導演葛靜文在哥本哈根民主高峰會後，坦言希望國際社會「了解台灣民主的重要性」，也要為在極權國家中渴望自由的人民樹立榜樣，《看不見的國家》將於6月13日全台上映。