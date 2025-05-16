蔡淑臻、黃鐙輝登上坎城影展！　台片《左撇子女孩》首映爆8分鐘掌聲

記者蕭采薇／台北報導

台法合製電影《左撇子女孩》，於台灣時間5月16日凌晨在坎城影展進行世界首映，包括蔡淑臻、馬士媛、葉子綺，以及共同合演的黃鐙輝、「小8」張允曦、夏騰宏及林嫣等，在坎城影展亮相。電影放映完畢時，場內也響起超過8分鐘的如雷掌聲。

▲《左撇子女孩》蔡淑臻、馬士媛、葉子綺、黃鐙輝、張允曦、夏騰宏及林嫣等演員，在坎城影展與名導西恩貝克合照。（圖／左撇子女孩電影製作有限公司）

不止導演鄒時擎自己表示既興奮又緊張，連蔡淑臻等人也都覺得能伴著電影出現在坎城：「太不可思議！」《左撇子女孩》擠身「影評人週」競賽片之列，導演鄒時擎坦言心情非常複雜，「一方面是興奮與感激，另一方面也帶著一點緊張與脆弱。這部作品非常私密，是我多年來反覆思索與雕琢的故事。」

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《左撇子女孩》劇本來自她與長年搭檔、剛獲得本屆奧斯卡「最佳導演」的西恩貝克聯手編寫，更放入許多自己的色彩，「如今要交給全世界的觀眾去感受、去理解，對我來說，是一次深刻的情感揭露。」如今她能在坎城影展這樣的國際舞台與觀眾分享她的內在世界，鄒時擎表示這是一種難以言喻的榮幸。

▲《左撇子女孩》在坎城舉辦世界首映。（圖／左撇子女孩電影製作有限公司）

自言電影演過不少，但沒想到有機會現身在坎城的蔡淑臻表示：「能夠跟著《左撇子女孩》來到坎城，雖然覺得不可思議，但是對我而言，電影本身就是浪漫和現實的共同體，生命帶著我來到這裡，是不是也挺合理？」

一同演出的夏騰宏則表示這次受邀出席，意義不只是參加一個盛會，更是一個回應自己努力的機會。在電影中飾演蔡淑臻妹妹的小 8 張允曦則感謝導演拍攝當時表示要帶她來坎城，如今真的讓她出現在這裡，相當興奮。

而堪稱飾演「台妹專業戶」的林嫣則打趣道：「雖然演過很多次的台妹，但是是第一次演台妹演到出國，」而片中對蔡淑臻有意思的黃鐙輝則大聲表示：「真心覺得 台灣的女性都很神，謝謝電影帶我來法國坎城，讓全世界都能看到台灣的不夜城！」

▲《左撇子女孩》（左起）黃鐙輝、西恩貝克、導演鄒時擎、「小8」張允曦。（圖／左撇子女孩電影製作有限公司）



特別一提的是在《左撇子女孩》裡飾演蔡淑臻兩位女兒的新銳演員馬士媛與葉子綺，兩人也是首度來到坎城。以主演本片正式踏入影壇的馬士媛，首部影片就在坎城亮相，她感性表示：「當時只是專心地把自己交給角色，沒想到這部電影最後帶著我們整個團隊，一起來到了坎城。現在人真的站在這裡，回頭看，一切都還是覺得不可思議。」

至於現在才 9 歲的葉子綺，也跟著電影裡的媽媽姐姐們一起來坎城，她說：「很期待可以看到作品，但可能還要再等 10 年之後了，希望自己趕快長大！」葉子綺雖然只能陪導演鄒時擎等人一起與觀眾打招呼，首次坐這麼遠的飛機來到了法國，她的興奮之情依舊不減。

▲蔡淑臻登上坎城影展，直呼「不可思議」。（圖／左撇子女孩電影製作有限公司）

坎城影展「影評人週」競賽片《左撇子女孩》除了在影展期間進行世界首映之外，競賽結果也將在法國當地時間 5 月 21 日揭曉。台灣已經有片商與法國代理商接洽發行事宜，鄒時擎希望，電影能在今年年底順利與觀眾見面。