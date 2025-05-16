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IU、V驚喜現身餐廳慶生！零變裝直擊照曝光　粉絲嗨炸：畫面真好看

記者吳睿慈／綜合報導

南韓國民天后IU在16日迎來32歲生日，近日有網友在她的生日前夕捕獲野生天后，她與曾經合作過MV的防彈少年團成員V私下約吃飯，兩人在歌曲〈Love Wins All〉飾演末日情侶，工作外仍維繫著好感情，令粉絲驚呼「知惠」與「泰俊」又重聚了！

▲▼ IU、V被直擊現身餐廳慶生！　。（圖／翻攝自韓網、IU IG）

▲IU、V被直擊現身餐廳吃飯。（圖／翻攝自韓網）

IU於2024年初推出歌曲〈Love wins all〉，她找來V飾演MV男主角，兩人被粉絲分別稱為「知惠」與「泰俊」，結局虐戀沒能看到兩人在一起，令歌迷敲碗「續集」。沒想到，近日有網友在首爾餐廳遇到他們，PO文驚訝寫下：「在MOSU（餐廳）裡看到V。」

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照片裡，仍在服役的V頭髮極短，他並未戴口罩，帥氣的五官令人一眼就認出來，而坐在他對面的IU雖是背影，但IU粉色格紋襯衫與帽子被粉絲認出來就是她的私服。

▲▼ IU、V被直擊現身餐廳慶生！　。（圖／翻攝自韓網、IU IG）

▲V過去也有參加IU的演唱會。（圖／翻攝自V IG）

IU與V的聚會場合應是為了慶生，兩人從歌曲〈Love wins all〉後結下緣分，男方過去還曾現身於她的演唱會後台，交情溢於言表。另外，IU人美心也美，迎來32歲生日，她也以粉絲的名字向4個機構捐款共韓幣2億元，向來有捐款天使美名的她，在生日時也不忘做公益。

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