林道遠BMI免役「仍去成功嶺1年半」　翻出軍裝照：該來總是逃不掉

記者劉宜庭／綜合報導

男星林道遠以幽默親民的形象深受觀眾喜愛，今（16日）在社群平台回憶起拍攝《新兵日記》時的難忘經歷，笑稱自己雖然因為BMI體位免服兵役，卻「不止去了成功嶺，甚至還下了特戰部隊」，一待就是一年半，讓他直呼這是「該來總是逃不掉」的經典體驗。

▲林道遠在《新兵日記》飾演「賴虎」。（圖／翻攝自Facebook／林道遠）



林道遠在貼文中透露，依據BMI體位標準，他原本是免役狀態，理應無需入伍當兵。但因參與電視劇《新兵日記》的拍攝，他不僅來到軍中，還直接到了特戰部隊。這段特殊的拍攝經歷，讓他忍不住笑說：「這是一個該來總是逃不掉的概念。」

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林道遠在劇中飾演「賴虎」，是特戰部隊中的重要角色，劇情結合了新兵訓練的酸甜苦辣，以及軍中弟兄們的團結與友誼。文末，他還不忘標註「#新兵日記 #賴虎 #特戰英雄」，向曾一起奮鬥的劇組夥伴們致敬。

▲林道遠當年因BMI免役。（圖／資料照／和展影視、年代新聞提供）



近期，檢警針對疑似協助名人逃避兵役的「閃兵集團」展開擴大偵辦，涉案名單中包括多位知名藝人，包含王大陸、威廉、李銓、大根、阿虎、陳零九、陳大天、黃博石、陳信維、陳向熙，引發社會譁然。