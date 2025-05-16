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蔡依林新歌月底才出「16秒音檔」外流了！　「吃人驚悚照」也曝光

記者蔡琛儀／綜合報導

天后蔡依林（Jolin）睽違6年將在下個月推出新專輯《Pleasure》，今（16日）更驚喜宣布，同名單曲〈Pleasure〉將在5月28日搶先出爐，她今曝光了新歌的16秒音檔以及象徵「七宗罪」的7張全新概念照，其中「貪吃」是她用筷子夾起迷你版的自己作勢要吃掉，讓粉絲直呼超期待。

▲▼蔡依林〈Pleasure〉七宗罪概念照。（圖／翻攝蔡依林臉書）

▲蔡依林在「貪吃」的概念照中作勢吃掉自己。（圖／翻攝蔡依林臉書）

Jolin用英文寫下「My body is a diary of silent tears and untold stories.Turn down the noise, your body is speaking. （我的身體是一本無聲流淚和未講故事的日記。降低那些噪音，因為你的身體正在說話。）」並也在七張概念照片中分享心境。

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像是在貪吃（Gluttony）裡，她寫：「 我渴望被關注、被觸碰、被徹底的吞噬—連咀嚼都不用。」傲慢（Pride）則是：「 You wish you were me？（你希望你是我嗎？）」Greed（貪心）寫下：「我不是真的貪心，我只是不想錯過任何東西，甚至你的一口呼吸」；代表憤怒（Wrath）的照片裡，Jolin對著以蛇為柄的利刃攬鏡自照，「我的皮膚記得我努力忘記的事。」懶惰（Sloth）則是「懶惰盤據了我的脊椎，失敗與我無關。」嫉妒（Envy）是：「呼吸與心跳之間，羞愧見縫插針：燃燒吧，這該是你的～不是嗎？」最後的色慾訴說：「沈默底下，我的神經正在為禁忌的渴望吟詩。」

▲▼蔡依林〈Pleasure〉七宗罪概念照。（圖／翻攝蔡依林臉書）

▲▼蔡依林七宗罪概念照相當驚悚詭譎。（圖／翻攝蔡依林臉書）

▲▼蔡依林〈Pleasure〉七宗罪概念照。（圖／翻攝蔡依林臉書）

▲▼蔡依林〈Pleasure〉七宗罪概念照。（圖／翻攝蔡依林臉書）

Jolin新輯探討「七宗罪」，挖掘慾望的面貌，想強調慾望不是原罪，而是人性中美麗又脆弱的本能，「Pleasure」更不單指性的滿足，也是一般人必然經歷的生活日常，她指出，七宗罪的「傲慢」、「嫉妒」、「憤怒」、「貪吃」、「色慾」、「懶惰」、「貪婪」，都是面對各種慾望而生的反應，她自己也有這樣的生活經驗，在「痛苦」及「愉悅」中間來回擺盪。

▲▼蔡依林〈Pleasure〉七宗罪概念照。（圖／翻攝蔡依林臉書）

▲▼蔡依林〈Pleasure〉七宗罪概念照。（圖／翻攝蔡依林臉書）

▲▼蔡依林〈Pleasure〉七宗罪概念照。（圖／翻攝蔡依林臉書）

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