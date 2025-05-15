YTR黃小愛「青澀軍服照曝光」　霸氣喊話：我很娘但有當一年兵！

記者王靖淳／綜合報導

藝人王大陸砸百萬找閃兵集團，檢警擴大追查後發現多名藝人涉案，包含威廉、李銓、大根、阿虎、陳零九、陳大天、黃博石、陳信維、陳向熙。消息曝光後引發外界討論及關注，為此，網紅黃小愛也在Threads發文曬出當兵照，霸氣喊話：「我很娘～但我有當一年兵喔！」

▲黃小愛。（圖／翻攝自Threads／littlelove0304）



透過黃小愛曬出的照片可見到，她穿迷彩軍服，胸前佩戴有「43-089」編號的名牌，展現當年服兵役的身份。她面對鏡頭，露出嚴肅無笑容的表情，頭髮則剃成標準的平頭。她在文中透露自身服役單位「萬金333旅」，並以幽默的口吻表示：「我很娘～但我有當一年兵喔！」貼文曝光後，吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言「強」、「讚讚讚」、「小愛最棒。」

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▲黃小愛曬出當兵照。（圖／翻攝自Threads／littlelove0304）

事實上，黃小愛自去年開始戒掉外食自己下廚，為了能夠瘦身。她曾在接受《ETtoday》獨家專訪時透露，決定減肥的原因是為隆乳，醫師要她減重，才願意幫她做手術。此外，黃小愛的健檢報告也出現一連串紅字，疑似有糖尿病，因此她思考後才決定給自己一個改變的機會，值得開心的是，她瘦下來後，所有指數都已恢復正常，只花了4個月就瘦了30公斤，成為最勵志的瘦身代表。