66歲徐乃麟重返外景！扛120公斤巨輪眾人驚呆　錄影一半突下跪認錯

記者孟育民／台北報導

「綜藝天王」徐乃麟睽違36年，再戰外景主持棒！體能實境綜藝節目《全村的希望》，將於5/25起，每週日晚間8點在東森綜合台首播！徐乃麟表示：「主持『百戰百勝』、『紅白勝利』時，我才30歲，現在66歲了，外景很吃體力，而且要做出很多臨場反應，非常不容易。」雖然徐乃麟已領敬老卡卻依然寶刀未老，直接扛起120公斤重的巨型輪胎，眾人為其歡呼！





▲徐乃麟睽違36年重返外景主持《全村的希望》。（圖／東森綜合台提供）

《全村的希望》由徐乃麟領軍，攜手張文綺、林莎，帶隊藝能界體能強手，深入台灣各地村莊，對戰隱藏在民間的運動高手。林莎分享和徐乃麟合作的心情：「很開心，因為聽說都能準時下班。」張文綺也讚譽：「從小看乃哥主持外景，上山下海很佩服，就連在開會討論節目腳本時，乃哥也想出很多有趣的點子。」更透露自己為了節目，買了跑步機在家裡每天鍛鍊。

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▲▼徐乃麟攜手張文綺、林莎，帶隊藝能界體能強手，深入台灣各地村莊。（圖／東森綜合台提供）





節目打造全台獨家體能關卡，難度爆表。徐乃麟表示：「親眼見到體能關卡，完全沒有想法，因為真的太難了，要挑戰成功，需要靠臂力、手抓力等等非常多體能門檻，沒有一般體能真的沒辦法挑戰，歡迎大家來報名！」在出征台東的過程中，徐乃麟更帶領團隊，對抗在地原住民高手，在最終獎金加碼賽挑戰吹牛，沒想到乃哥連輸3把，慘賠5萬塊，當場崩潰軟腳下跪，大喊：「我對不起大家！」



