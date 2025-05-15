視帝曾是臨時演員！金鐘獎上「台語致詞」太感人　意外接下男主角

記者黃庠棻／台北報導

最新台劇《成功路上》將於本週日（18日）晚間八點於八大戲劇台推出，男主角李程彬與導演吳建新日前接受八大電視獨家訪問，聊起合作機緣；李程彬表示，早在他還是臨時演員時就參與過導演的作品，但導演苦思仍想不起來有這件事。

▲《成功路上》由王識賢（左起）、李程彬、張詩盈、吳翰林主演。（圖／八大電視提供）

導演坦言李程彬從電影《七月與安生》，到《她和她的她》獲得金鐘迷你劇集男主角獎，才讓自己留下深刻印象，尤其對方上台領獎時有一段以台語感謝家人的致詞畫面，成了導演邀他擔綱《成功路上》男主角的關鍵。



繼執導以女性為主題的《太太太厲害》之後，導演吳建新這次從男性視角拍攝《成功路上》，也是他首部以全台語發音的電視劇作品，回想和李程彬首次碰面當下，對方要他不要擔心台語表演這一塊，就像打了一劑強心針，讓拍攝很快地就聚焦在角色詮釋上。

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▲《成功路上》由王識賢（左起）、李程彬、張詩盈、吳翰林主演。（圖／八大電視提供）

李程彬坦言，雖然自己會說台語，但會講跟演出還是不太一樣，仍是一大挑戰。導演透露因自己的父親是雲林人，李程彬也來自雲林，聽到他說著當地才有的特殊腔調，不禁會勾起情懷，也意外兩人會有這特別的連結緣份。

▲《成功路上》由王識賢（左起）、李程彬、張詩盈、吳翰林主演。（圖／八大電視提供）



在《成功路上》首集中，李程彬與王識賢的父子關係緊繃，但隨著男主角李程彬穿越回到高中時期，兩人再碰面成了沒有年齡差距的同輩朋友關係，這過程中，彼此情感也從父子間的隔閡相處慢慢地靠近。

▲《成功路上》王識賢、李程彬有精彩的父子情。（圖／八大電視提供）

李程彬和導演都不約而同表示，父子情的轉折會讓人「扛不住」，回想在處理這段劇情時，導演爆料自己與剪接師都忍不住淚崩，動容的情節屆時應該會讓觀眾感受得到，李程彬開玩笑說「沒哭的話請找導演！」



談到自己如何去定義「成功」，李程彬認為現在正走在夢想的道路上，不論能走多遠、能多成功，只要可以不斷去拍想拍的戲、能詮釋想詮釋的角色，對他來說這樣就是成功！《成功路上》18日起，每週日晚間八點於八大戲劇台播出。