邰智源58歲教召片段被挖　「行軍7公里」不喊累：阿公來當兵啦！

記者王靖淳／綜合報導

藝人王大陸砸百萬找閃兵集團，檢警擴大追查後發現多名藝人涉案，包含威廉、李銓、大根、阿虎、陳零九、陳大天、黃博石、陳信維、陳向熙。消息曝光後引發外界對兵役話題的關注，甚至有網友挖出邰智源兩年前在網路節目《木曜4超玩》中，挑戰一日教召並行軍7公里的影片，紛紛留言稱讚他的精神是演藝圈好榜樣。

▲邰智源。（圖／翻攝自Facebook／邰智源邰邰的第一個家）

網路節目《木曜4超玩》曾在2023年8月底上架一部名為「《一日系列第一百九十六集》國軍系列又來啦!!邰哥泱泱帶你了解最新教召有多精實!! 一日教召」的影片，由當時58歲的藝人邰智源、女星泱泱親身體驗教召訓練的完整流程，其中包含報到、編組，到戰傷急救、實彈射擊，甚至還全副武裝完成7公里的戰術行軍，全程不但沒喊累，甚至還調侃稱自己是「阿公來當兵啦！」

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▲《木曜4超玩》的一日系列受到觀眾喜愛。（圖／翻攝自Facebook／邰智源邰邰的第一個家）

影片內容曝光後，吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示「只能說，好感動」、「邰哥，辛苦了」、「邰哥真的很敬業」、「沒逃兵就是讚啦」、「邰哥真的很強欸，光是全副武裝這樣行軍全程，超強的啦」、「拍得超讚啊！好敬業！好好看。」掀起不小討論。