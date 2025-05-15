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「台灣爆11明星閃兵」韓兵役更嚴　玉澤演超想當兵棄綠卡、韓團首例6人一起入伍

記者吳睿慈／綜合報導

閃兵案持續在娛樂圈延燒，陳零九、陳大天、李銓、威廉、大根等11名藝人都涉案，引起輿論一陣訝異，網友砲火猛烈。然而，反觀南韓娛樂圈，藝人逃兵幾乎罕見，當紅團體BTS、BIGBANG、EXO等都得乖乖入伍報到，就連2PM玉澤演甚至放棄美國綠卡，男神朴敘俊則是早早在20歲入伍。

▲玉澤演放棄綠卡入伍，當時震驚一堆韓國民眾。（圖／翻攝自IG）

▲玉澤演放棄綠卡入伍，當時震驚一堆韓國民眾。（圖／翻攝自韓網）

玉澤演2017年9月入伍當兵，因表現良好還被選為新兵訓練營助教，甚至因服役期間鍛鍊得過於「巨」，被韓國網友封為「韓版浩克」。事實上，他為了能在韓當兵做出許多努力，2010年放棄美國居留權，並承諾一定會履行兵役，而他過去被判脊椎間盤突出，為取得兵役資格，不惜動2次手術治療，成功以現役身份入伍。

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▲韓團首例6人一起入伍。（圖／翻攝自IG）

▲姜泰伍在最紅之際突然入伍。（圖／翻攝自姜泰伍公司IG）

演員姜泰伍在2022年因出演熱劇《非常律師禹英禑》爆紅，他在最紅之際，同年9月入伍服役，當時令不少人直呼「太可惜了」，事業正要起飛時被迫休息，雖然惋惜，但他誠實履行兵役毅然決然到軍隊報到，並在2024年3月19日退伍。

男神朴敘俊2015年參演《她很漂亮》打開知名度，但其實早在他走紅以前，20歲就已經與同期同學一起到軍隊報到，成為韓國演藝圈少數出道前便服完兵役的藝人之一。

▲、韓團首例6人一起入伍。（圖／翻攝自IG）

▲邊佑錫在爆紅以前已經當完兵。（圖／翻攝自IG）

另外還有邊佑錫直到2024年出演《背著善宰跑》一舉成名，過去熬過無數默默無名的日子，他選擇不如先去當兵，因此早在爆紅前，就已經履行完韓國兵役，未來免憂職涯空白期。

▲▼ 韓團ONF專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲ONF曾接受《ETtoday》專訪聊到一起入伍。（圖／記者黃克翔攝）

南韓還有史上第一例全團同時入伍的團體ONF，他們2021年當時平均年齡僅25歲，卻集體宣布「一起去當兵」，成為KPOP圈首團一起前往軍中報到的團體，全員已經在2023年陸續退伍，6月更即將與師兄B1A4來到台灣舉辦演唱會。

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ONF, 玉澤演, 朴敘俊, 姜泰伍, 邊佑錫

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