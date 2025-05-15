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車銀優「入伍倒數2個月」全網崩潰　再度夢幻合體IU、最後活動時間曝

文／妞新聞

不科學的盛事美顏、招牌致命笑眼、183CM完美比例再加上近年練成的「精壯肌肉線條」，不只臉蛋、身材也很天才的「車銀優（本名：李東敏）」，以男團ASTRO出道以來就問鼎KPOP顏值顛峰，跨足影劇圈也成為名符其實的漫改劇「漫撕男神」，沒想到1997年出生、今年才滿28歲的他，也即將進入漫長「軍白期」了！

臉蛋天才被徵召！？

入伍倒數2個月全網暴怒

不可能這麼措手不及吧？近日韓國媒體爆出車銀優低調參加了陸軍軍樂隊的面試，韓國經紀公司Fantagio娛樂隨後也證實相關消息，如果面試通過，男神將預計在「今年7月」入伍服役，距離現在只有短短2個月的緩衝期，雖然確切通過與否將在月底才揭曉，這個毫無預警的震撼彈已經讓韓網炸裂啦！

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韓網友大批湧入新聞、SNS崩潰留言：「國寶等級怎麼會需要當兵？」、「應該是國家要保衛車銀優，不是車銀優保衛國家欸」、「臉就是國家金牌，得免除兵役！」、「國家要毀滅了！進入顏值黑暗期」，同時紛紛擔心『逆天美顏受傷了怎麼賠？』如果真的7月入軍營，車銀優最後的公開行程將會是在6月7日、8日舉行的ASTRO《The 4th ASTROAD Stargraphy》演唱會。

男神、女神再度夢幻合體

入伍前5月先收世紀MV

先別難過，來看看好消息吧！從神劇《苦盡柑來遇見你》正式卸任的全能女神「IU（李知恩）」有望跟車銀優夢幻聯動了！？官方透露正在以「5月回歸」做準備，MV將找來車銀優合作拍攝，這是什麼神仙組合！！！

▲車銀優與IU合體畫報。（圖／翻攝自IG@）

IU相較去年2月發行的第六張韓語迷你專輯《The Winning》時隔2年的回歸，這次很有誠意的直接把時間減半，預計不到1年3個月就能在歌謠界重磅歸位，兩人繼今年3月法國珠寶品牌Chaumet的合體畫報後，終於要正式合作了嗎！？全網期待度爆表。

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