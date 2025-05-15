Andy遭控交往期間出入聲色場所　爆料黑函「持影片」護家寧討報酬

▲網紅Andy因控訴頻道遭前女友家寧及母親侵佔，而獲得網友聲援。（圖／翻攝自Andy YouTube）

圖文／鏡週刊

網紅Andy老師因拍片控訴前女友家寧及家寧母親侵佔「眾量級」頻道，而成為台灣史上最快破百萬訂閱的創作者，更上升到司法層面。網路風向一面倒力挺Andy，並有眾多廠商送暖支持，但本刊另外收到爆料Andy的黑函，控訴他在與家寧交往期間出入聲色場所，並且針對爆料索取報酬。

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▲不明人士向媒體發出爆料信函，稱有Andy涉足聲色場所的影片。（圖／資料照）

▲爆料信函詳列影片重點，通通劍指Andy。（圖／資料照）

就在四月中，全台各大媒體都收到一封標題為「獨家爆料Andy老師過往私生活影片，涉及聲色場所、感情疑點」的爆料信，信件中爆料者提及「我手上擁有2023 年拍攝的清晰影片，內容涉及知名 YouTuber Andy頻繁出入夜店、酒吧等聲色場所」、「當時，他尚未公開與家寧分手，這些行為與他在公眾面前建立的形象產生極大反差」於是本刊記者近一步詢問影片來源，爆料者則透露，是在幾場「幣圈聚會」上遭人拍攝，並要求提供「爆料費」才願意提供清晰影片。

值得玩味的是，爆料人還特地標出影片四大重點，包括「一、頻繁出入聲色場所，生活品質與現狀矛盾」、 「特定場所的選擇，是否另有隱情？」、「幣圈人脈的交集，是否涉及潛在的負面事件？」、「感情狀況的疑點，是否與其私生活有關？」

種種疑問句，都在導向Andy的公眾形象與真實的落差，這封黑函爆料者更聲明「此影片為獨家，尚未公開於任何社群平台」試圖向媒體兜售，背後的用意，不管是為錢或是另有意圖，總之通通劍指Andy，但本刊並未採用。

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