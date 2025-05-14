NEWS增田貴久「健康亮燈急入院」！　工作喊卡身體現況曝光

記者王靖淳／綜合報導

日本傑尼斯男團NEWS團員增田貴久傳出身體出狀況，他所屬經紀公司「STARTO ENTERTAINMENT」今（14）日透過官網發布聲明，透露增田貴久因「臉部疼痛與腫脹」就醫後，被醫師建議需住院治療約一週，因此目前將暫停所有的工作安排。

▲增田貴久。（圖／翻攝自Instagram／takahisaaaamasudaaaa）

綜合日媒報導，STARTO ENTERTAINMENT官方網站發布聲明指出：「增田貴久因健康原因將暫時中斷活動。」面對突如其來的消息，公司也在聲明中提到：「對於由此造成的任何擔憂和不便，我們向所有相關方和粉絲表示歉意。」希望外界能夠體諒，並給予增田貴久時間來恢復身體狀態。

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▲增田貴久傳出身體出狀況。（圖／翻攝自STARTO ENTERTAINMENT官網）

事實上，增田貴久在宣布停工之前，工作行程相當緊湊。他才剛在5月11日參加東京海之森公園舉辦的大型戶外音樂節「METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2025（METROCK）」，活動後他還在IG上開心分享與團員們的合照，如今傳出體況亮紅燈，讓不少粉絲得知消息後都感到擔心不已。