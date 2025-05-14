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Janet丹麥合體蔡英文前總統！　《零日攻擊》首映「香港人看哭」

記者黃庠棻／台北報導

話題台劇《零日攻擊》以中國對台灣侵略為題材，未上演先轟動。本劇獲邀搶先於13日在「2025哥本哈根民主高峰會」進行世界首映，製作人兼編劇統籌鄭心媚、首集飾演總統的女主角謝怡芬（Janet）一同出席對談。

▲《零日攻擊》13日於哥本哈根民主峰會現場世界首映。（圖／牽猴子提供）

▲《零日攻擊》13日於哥本哈根民主峰會現場世界首映。（圖／牽猴子提供）

高峰會上國際政要雲集，蔡英文前總統任內多次視訊演說，此次首度受邀實體出席，當場上演「兩位台灣總統」異地驚喜相會，話題十足，也將台灣的國際聲量再度推升至新高度，現場包括華爾街日報等外媒更是盛讚該作品，本劇的播出時間近日即將公布。

本屆「哥本哈根民主高峰會」13日登場，全球民主國家政要、科技界領袖、智庫、公民團體及黎智英兒子黎崇恩等香港民運人士均受邀出席，共同發聲捍衛自由民主價值。

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▲《零日攻擊》13日於哥本哈根民主峰會現場世界首映。（圖／牽猴子提供）

▲《零日攻擊》13日於哥本哈根民主峰會現場世界首映。（圖／牽猴子提供）

台劇《零日攻擊》因台海戰爭題材與區域安全有緊密相關，早於去年10月便收到主辦單位邀請，成為本屆峰會的專題座談之一，映後全場起立鼓掌長達2分鐘，許多觀眾於會後向主創團隊表達敬佩與感動，迴響相當熱烈，蔡前總統現場也為零日團隊加油打氣，喊話「一定要成功」。

座談會上，除首集女主角Janet與製作人鄭心媚對談外，另一個亮點是該座談由美國紀錄片《看不見的國家》（Invisible Nation）導演葛靜文（Vanessa Hope）擔綱主持，三位背景各異的女性創作者在國際舞臺上同框為台灣發聲，構成最美麗且充滿力量的風景。

會後，三位更與同樣受邀發表演說的蔡英文前總統同框交流，促成史上首見「兩位台灣總統的世紀相會」，讓今年民主峰會女力滿點。蔡前總統在後台時還跟Janet開玩笑說「妳不用選舉就可當總統真好」，Janet也回應說「我詮釋這個角色時都看著妳跟妳的團隊做功課」。

▲《零日攻擊》13日於哥本哈根民主峰會現場世界首映。（圖／牽猴子提供）

▲Janet合體蔡英文前總統。（圖／牽猴子提供）

有香港與會者在看完《零日攻擊》後落淚，與會的立陶宛代表也表示此片深刻勾起他們的共鳴，非常好奇後續的劇情走向。《零日攻擊》去年釋出17分鐘前導預告，引發高度迴響，在YouTube累計逾200萬次點擊，已吸引40多家外媒爭相訪問，堪稱年度發燒話題之作。

英國《金融時報》12日以「台灣電視劇《零日攻擊》以震撼人心的場景畫面呈現中國入侵」報導這部備受矚目的作品。報導提及，在電視劇《零日》的開場中，主播冷靜播報中國對台封鎖，可能即將開戰的消息。這是虛構的場景，但這部即將於夏季播出的台灣戲劇，卻是首度以寫實風格描繪中國入侵台灣的娛樂作品，試圖在現實世界中激起台灣民眾對此議題的認知與討論。

製作人鄭心媚受訪表示「我們台灣人一起活在這個陰影下很久了，但從沒真正碰觸過它，」，強調「但台灣現在這麼自由，我們為什麼不能談論這件事？」報導指出，儘管多數台灣人，包括外省與本省，都反對統一，但面對北京壓力，社會內部的分裂卻逐漸擴大。劇中呈現不同人物對戰爭的反應，有人投降、有人逃亡、有人與侵略者合作，正面對社會撕裂現象做出回應。

鄭心媚補充「如果我們對國家的共識都沒有，一旦遭滲透、發生戰爭、解放軍真的來了，我們還能一起守護什麼？最後，我們找到的答案是—自由、民主，以及我們在這座島上的生活方式。」

《零日攻擊》由10位金獎導演以詩選劇集模式呈現，華麗卡司包括日劇巨星高橋一生、水川麻美、港星杜汶澤、台灣實力派演員謝怡芬（Janet）、連俞涵、莊凱勛、藍葦華、陳妤、柯一正、陳文彬、鄭有傑、游安順、鄧九雲、許時豪、謝章穎、張洛偍等豪華陣容，氣勢驚人。

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