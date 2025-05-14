Paul心臟瓣膜缺陷「自願當2年兵」　網湧入讚爆：真男人

記者王靖淳／綜合報導

藝人王大陸日前砸百萬找專門集團，騙過醫師開假證明閃兵，檢警擴大追查後發現還有多名藝人涉案，其中包含威廉、李銓、大根、阿虎、陳零九、陳大天、黃博石、陳信維、陳向熙。為此，藝人Paul發文分享對此事的看法，同時也透露自己先天心臟瓣膜少一片，符合免役資格，但還是自願當了2年的兵。

▲Paul。（圖／翻攝自Facebook／Paul Chu）

Paul透過Threads發文寫道，當年自己其實不用當兵，不過他卻自願入伍並服滿2年，以基層大頭兵的身分在「關渡226師戰車營」服役。他提到，當兵的這兩年期間，他曾三度下基地，與一般官兵一樣接受軍事訓練，「當年我其實不用當兵，（先天心臟瓣膜少一片），還是去當了兩年整的大頭兵，關渡226師戰車營，還下了三次基地。」貼文曝光後，吸引不少網友朝聖按讚，同時也紛紛留言稱讚他「強者」、「真男人。」

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▲Paul發文談兵役。（圖／翻攝自Threads／mimiandpaul）

除了Paul在社群發文談兵役之外，命理老師詹惟中也臉書發文分享自己對於藝人閃兵役的看法，並自爆過去自己當兵三年被當時的女友兵變。他認為，雖然當兵時「從上面角度來看，就是一個牢獄之災」，但正是這種缺乏自由的環境，讓他學會提升自己，「生命中有很多的坎坷很多的煎熬，很多的苦痛都是在造就你未來的成功，很多事是逃不掉的，很多事是躲不掉的。」

▲詹惟中發文談兵役。（圖／翻攝自Facebook／詹惟中就是愛算命）