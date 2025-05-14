金曲36／邱軍撞死人無緣入圍？　評審團主席：不會有影響

▲第36屆金曲獎入圍名單公布記者會-丁曉雯。（圖／記者黃克翔攝）



記者翁子涵／台北報導

第36屆金曲獎將於6月28日在台北小巨蛋盛大登場，今（14日）公布入圍名單，本屆由資深音樂人丁曉雯擔任評審團主席，去年推出個人首張專輯《情歌手》的邱軍，因為酒駕肇事撞死運將，本次也無緣入圍金曲最佳新人獎，外界好奇是否如去年黃子佼因ME TOO事件被廣播金鐘獎除名？對此，丁曉雯也做出解答：「不影響。」

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▲丁曉雯表示個人事件不影響金曲入圍。（圖／記者黃克翔攝）



丁曉雯表示只有特別貢獻獎有規定不可違反性平，確定不能有獎項，「其他的獎項就是回到作品，每個人的生活不一定會曝光在媒體上，評審心中有一把尺，會回到音樂精神，才是不偏不倚。」坦言邱軍有進到最後一輪的討論，「但評審之間都沒有提起這件事（酒駕撞人）。」

對於個人新聞事件是否影響入圍？丁曉雯則說：「新聞事件對我們在音樂上比較不會有影響，是回到音樂本質，很遺憾有發生新聞事件，但評選過程沒有太多外界因素造成困擾，會去聽是什麼讓我們感動。」

而本屆特別貢獻獎由馬兆駿、翁孝良獲獎，由於馬兆駿已離世18年，丁曉雯感慨表示：「他的作品跟培養歌手，都有影響到我，如果有機會去聽80、90年代的音樂是不一樣的，馬爺的作品律動跟節奏性是在當時很少見的，在民歌圈已經影響我們流行音樂界，今天搬這個獎項好像有點晚了，但不算遲，剛好民歌五十週年。」