趙麗穎離婚4年爆戀情！　男友是「台灣導演趙德胤」拍電影結緣

記者陳芊秀／綜合報導

大陸一線女星趙麗穎被狗仔爆新戀情，對象是台灣導演趙德胤，兩人因合作《喬妍的心事》相識，去年在法國約會，以及今年4月在上海咖啡廳被目擊，雙方低調戀愛許久。

▲趙麗穎離婚4年爆新戀情，陸狗仔聲稱男友是台灣導演趙德胤。（圖／翻攝自微博）

狗仔博主「吃瓜少女張小寒」昨日（13）預告爆料，超一線女星終於找到幸福歸宿，並形容男友是「小男人」風格，貼心顧家有風度。而「推理君江小宴」14日直播公開點名，是趙麗穎與趙德胤，狗仔聲稱兩人因工作結緣，《喬妍的心事》2024年入圍坎城影展時，她在宣傳電影、出席電影節時，兩人常共同亮相，男方更對她多加照顧，牽手走台階，主動遞上麥克風等。

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緊接著是去年2月（2024），趙麗穎被網友目擊私人旅遊，身邊一位穿格紋襯衫的男子幫忙拎包，疑似戀情曝光。接著是今年4月，趙德胤被拍到持有趙麗穎住家社區門禁卡，並且多次單獨帶她的兒子外出遊玩，包括理頭髮、逛公園等，互動「像父子般親暱」，且4月底兩人在上海咖啡廳被目擊，當時趙麗穎表妹也在場。

▲狗仔直播點名趙麗穎、趙德胤低調戀愛。（圖／翻攝自微博）

趙麗穎2019年官宣與馮紹峰結婚，同年生下兒子，2021年4月23日宣布離婚。

