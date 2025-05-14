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李到晛親曝「退伍後新規劃」！　首PO文100萬人朝聖：終於回來了

記者黃皓瑋／綜合報導

南韓男星李到晛（이도현）於2023年8月入伍服役，歷經1年9個月的役期後，昨（13日）順利從空軍樂隊退伍。今日他時隔10個月在IG發佈貼文，不到5個小時就累積破100萬按讚數，許多人紛紛直呼「你終於回來了」，展現超高人氣。他也分享了自己的最新規劃，透露正在準備與粉絲見面的活動，引發大批粉絲期待。

▲▼李到晛。（圖／翻攝自Instagram／ldh_sky）

▲李到晛昨日順利退伍。（圖／翻攝自Instagram／ldh_sky）

李到晛今日在IG寫下兵役生活的心得：「1年9個月，以年份計算的話，跨越了3年，感覺很漫長的時間很快就過完了，感覺有點遺憾。不過，因為盡了全力、沒有悔恨地度過了軍隊生活，讓我感到心情很輕鬆。」他也透露了自己目前的規劃，表示為了分享入伍這段期間所發生的事，目前正在準備能與粉絲直接進行交流的場合。

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外送稿用　▲▼李到晛。（圖／翻攝自Instagram／ldh_sky）

▲李到晛親曝準備與粉絲相見。（圖／翻攝自Instagram／ldh_sky）

另一方面，李到晛入伍前預拍了影集《死期將至》、《Sweet Home 3》以及電影《破墓》等作品，讓粉絲在他服役期間仍能看到他的身影，近期他則傳出正考慮演出編劇「洪氏姐妹」的新劇《Grand Galaxy》（暫定名），有望能無縫接軌實現「零空白期」。

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