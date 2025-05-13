香港男神拒粉絲合照！　「全程黑臉不說話」匆簽名閃進電梯走人

記者劉宛欣／綜合報導

44歲的香港男星黃宗澤近年靠著帥氣形象搭配實力演技吸引不少粉絲喜愛，先前更在「萬千星輝頒獎典禮2023」中，奪下「大灣區最喜愛TVB男主角」殊榮，成為「大灣區視帝」。擁有超高人氣的他，私下相當寵愛粉絲，不過近日他在大陸與粉絲的互動卻出現反常一幕，讓不少網友感到錯愕。

▲黃宗澤演技與外貌都受到肯定。（圖／翻攝自黃宗澤Instagram）

日前有粉絲在廣東珠海巧遇黃宗澤，滿心期待與偶像合照，卻意外被拒絕，讓粉絲忍不住在社群分享經過。影片中可見，當時黃宗澤身穿輕便便服，在工作人員陪同下進入飯店。粉絲語氣禮貌、欣喜地詢問「可不可合影？」黃宗澤卻全程不回應，臉上也不見平時的親切笑容，只在進入電梯前簡單簽了個名便迅速離去，態度相當冷淡。

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▲黃宗澤對粉絲態度略顯冷淡，引發社群討論。（圖／翻攝自小紅書）

影片曝光後，有網友為粉絲抱不平，表示「甚至一句話也沒說，也不看人」、「怎麼感覺黑口黑面」，懷疑他當天心情不好。該粉絲本人倒是非常理性，表示自己能近距離見到男神已經心滿意足，沒有感到失望。另外，也有不少網友跳出來幫黃宗澤緩頰，指出可能是當下時間不夠或考量安全「他平常就比較少在公共場合合照，除非是單獨巧遇或在自己店裡才有機會」。