吳宣儀《浪姐6》兩次神級救場！　觀眾全沒看出：幕後功夫了得

記者張筱涵／綜合報導

大陸人氣綜藝《乘風2025》（簡稱《浪姐6》）近日播出後話題不斷，成員之一的吳宣儀因為在兩次公演中展現出色的「神級救場」能力，再度引發網友熱烈討論。她臨危不亂的反應與自然的處理方式，不僅展現專業，更被讚譽為「舞台救火隊長」。

在第一場〈本草綱目〉的舞台上，吳宣儀演出途中帽子不慎滑落，一開始並沒有察覺，在隊友眼神提示後，藉由舞蹈動作摸頭確認帽子掉了，趁機往地板看，確認位置後先以舞蹈動作將帽子往後踢，接著把握動線交錯時機撿起，過程行雲流水，幾乎讓人誤以為是舞台設計的一部分。

▲吳宣儀發現帽子掉了以後不慌不忙。（圖／翻攝自微博／野生抬杠选手）



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第二次救場則發生在〈花田錯〉表演中，吳宣儀餘光捕捉到侯佩岑疑似忘記走位，毫不遲疑地伸手牽，引導對方回到正確位置，兩人還進行眼神和笑容互動，讓整個畫面不僅無違和感，反而增添舞台魅力與默契感，獲得大批觀眾讚賞。

▲吳宣儀牽起侯佩岑。（圖／翻攝自微博／野生抬杠选手）



網友紛紛留言表示「一點都不慌不忙，太自然了」、「現場突發狀況都被她應對得從容不迫」、「每次都能完美化解危機」、「這次救場事件讓我更覺得她幕後功夫了得」、「吳宣儀果然是舞台的女王」。