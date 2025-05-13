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18歲網紅突爆遭勒索「被逼到輕生」！　警方一查才發現：全是假的

記者張筱涵／綜合報導

大陸成都一名18歲網紅「是小念噢」近日在社群平台上被爆「自殺身亡」並捲入疑似勒索案，引發廣泛關注，不過成都市警方12日表示，是小念噢實際上並未身亡，而是自導自演散播虛假訊息，已對其涉嫌行為立案調查。

外送稿用　▲▼是小念噢。（圖／翻攝自微博／是小念噢）

▲是小念噢在微博擁有15.9萬粉絲。（圖／翻攝自微博／是小念噢）

據陸媒《澎湃新聞》報導，成都市公安局錦江分局13日發布警情通報，警方11日注意到一名自媒體用戶發布內容稱「博主於5月10日晚間11時在成都自殺去世，帳號已交由親友管理」，同時在留言區還寫道：「對方想要勒索130萬人民幣……人已經被逼死了」，引發網友震驚並大量轉傳。

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警方隨即展開調查，透過電話與視訊聯繫確認該帳號使用者，即為18歲安徽芜湖女子孫姓女子實際上並未輕生，且為了進一步釐清相關狀況，警方於12日前往她所在的外省地區與本人會面進一步調查。

調查結果顯示，孫女出於一時衝動，刻意編造「自殺離世」假消息並在留言區冒充親友發文，企圖製造「遭人勒索導致輕生」的悲情劇情，形成社會關注風波。警方表示，該行為已涉及「虛構事實、擾亂公共秩序」，依據相關法令展開偵辦。

至於留言中提及的勒索情節，孫女聲稱曾遭網民造謠辱罵並索取財物，但她本人未曾匯款，且已將對方封鎖刪除，並未正式報警。警方強調，該部分情況仍在進一步核查中。

成都警方最後呼籲，「網路不是法外之地」，對於任何編造、散布謠言、擾亂社會秩序的行為，公安機關都將依法嚴辦。

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